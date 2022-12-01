Akşener: Benimle bu kutlu mücadeleye var mısınız

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Akşener, özetle şunları söyledi:

DAHA YENİ BAŞLIYORUZ

“Altı siyasi parti olarak, geniş bir mutabakat zemininde hazırladığımız anayasa değişikliği önerimizi, milletimizle paylaştık. Kurucu değerlerimize sadık kalarak, Meclis’i güçlü, yargıyı bağımsız, yürütmeyi de istikrarlı hale getirmek için ortaya koyduğumuz bu önemli çalışma; ülkemizin kalkınması ve demokratikleşmesi yolunda atacağımız adımları tariflerken aynı zamanda istibdata karşı hürriyetin sesini savunuyor. Tabii biz bu önerimizle kuvvetler ayrılığının tesisi, partili cumhurbaşkanı döneminin sonu, Meclis’in etkin denetimi deyince iktidardakileri hemen bir rahatsızlık alıverdi.Daha yeni başlıyoruz. Bu arkadaşlara daha çoook panik atakları yaşatacağız.

Herkes bilmelidir ki; hiçbir kardeşimizin, bir diğerinin kalbini kırmaya, hakkı olmadığı gibi kaybedeceğimiz, ya da vazgeçeceğimiz tek bir dava arkadaşımız da yoktur. Ama; üzerine basarak vurgulamak isterim ki; bu hassasiyete, İYİ’ler ailesinin, bu temel şiarına, uymak istemeyenlerin ve bu ağır yükü taşımaktan, imtina eden yufka yüreklilerin de kutlu yolculuğumuzda yeri yoktur, asla da olmayacaktır.

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BENİMLE OMUZ OMUZA

Çünkü;milletimizin geleceği bizlerin omuzlarındadır. Asla durmayacağız. Asla yorulmayacağız. Asla yılmayacağız. İyileri, dün yıldırabildiler mi?Bugün de başaramayacaklar. Cesurları, dün korkutabildiler mi? Bugün de başaramayacaklar.O halde şimdi, bir kez daha sizlere sormak istiyorum: Benimle, bu kutlu mücadeleye, var mısınız? Nice engelleri aştığımız gibi, bugün de, önümüze dikecekleri her türlü duvarı, yıkıp geçmeye var mısınız? Benimle omuz omuza iktidara yürümeye hazır mısınız?”

BARINAKTAKİ VAHŞET

Akşener konuşmasında sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili haberleri endişeyle takip ettiklerini de belirterek “Hayvana şiddet, Kabahatler Kanunu’ndan çıkarılıp ceza yasasına konulmalı” dedi.