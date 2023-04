Akşener: Benim bulunduğum yerde o kadehler kalkmaz

Haberin Devamı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Haleplibahçe Mahallesi’nde seçim irtibat bürosunun açılışına katılan Akşener'e partililer eşlik etti. Seçim otobüsü üzerinde bir konuşma gerçekleştiren Akşener, “Biz seçimi kazandığımızda, şampanya ile kutlayacakmışız. Yahu, namaz kılan bir insan, alkolün tadını bilmez. Benim bulunduğum yerde o kadehler kalkmaz be kardeşim. Böyle bir şey olmaz” ifadelerini kullandı.



'KADINLARIN YARDIM PARASINI 60 YAŞA ÇEKİYORUZ'



Akşener, kadınlara verilen yardım parasının yaşını 60 yaşa çekeceklerini söyleyerek, tarıma da gerekli önemi vereceklerini söyledi. Tarımın bir beka sorunu olduğunu öğrendiklerini belirten Akşener, "Diyorlar ki, sosyal yardım bunlar gelirse bitecek. Hadi be oradan, sosyal devlet olmak görevdir. Mansur Yavaş Ankara'da aday oldu. Sosyal yardımların biteceğini söylediler. Mansur Bey elinde kolilerle yardım yapmak yerine, onlara kart verdi. Şanlıurfalılar, Hz. Adem kıssasını bilirler. Harama el uzatırsan edep ve ahlakın kaybolur. Buradan çiftçi bir kardeşimi kürsüye çıkarıp yaşadığı sorunları anlattı. Pandemi döneminde gıdanın, tarımın bekanın beka sorunu olduğunu öğrendik. Peki Şanlıurfa, tarım konusunda her türlü teşvikin verilmesi gereken yer değil mi? Çiftçinin tarlasını sulaması gerekmez mi? Şanlıurfa'da yaşayan her 100 gencin 12'si işsiz. Tarımın merkezi olan, Türkiye'yi doyuran bu şehrin destek olarak aldığı pay, Türkiye'nin 81’inci sırasında. Fakirlikten kurtulmak mümkün mü? İş bulmak mümkün mü? Elbette hayır” diye konuştu.

Haberin Devamı

14 Mayıs’ta iktidara gelir gelmez 1 ay içinde 100 bin öğretmen atayacaklarını söyleyen Akşener, savaşa değil, seçime girildiğine vurgu yaparak, sözlerini şöyle tamamladı: Şanlıurfa 'da sel oldu ama yaralar sarılmadı. Sizlerden İYİ Parti 'ye ve Kılıçdaroğlu'na 1'er oy istiyorum. Bir oy Meral'e, bir oy da Kemal'e diyorum. Gerçekten savaşa gitmiyoruz. Seçime gidiyoruz. Herkesi tartın, o tartının neticesinde kime inanıyorsanız oyunuzu ona verin. Gencin, yaşlının, haksızlığa uğrayanın çözümü inşallah 14 Mayıs'ta vereceğiniz oylarla belli olacak. Bu sorunları biz çözeceğiz inşallah." Meral Akşener , partisinin 1'inci sıra milletvekili aday adayı olan Emin Yetim’in seçim bürosunun açılışını yaptıktan sonra kentten ayrıldı.