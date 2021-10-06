Akşener: Ben cumhurbaşkanlığa talip değilim

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Akşener, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, yeni yasama yılında Türkiye'yi, milletin evinde milletle birlikte yöneteceklerini belirterek, iktidar için yolun sonunun göründüğünü söyledi.

Akşener, "Çünkü, mızrak artık çuvala sığmıyor. Geçtiğimiz günlerde Sayıştay, denetim raporlarını açıkladı. Bu sene ki raporlarda da yolsuzluk ve israf hız kesmemiş. Daha kış gelmeden, ne kadar zorlu bir kış geçireceğimizi iktidarın açıkladığı zamlarla görmeye başladık. Elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz fiyatına temmuz ayında yüzde 20 zam yapılmıştı. Bu ay üzerine yüzde 15 daha yapıldı" dedi.

'KEBAPÇILAR TERÖRİST OLDU'

Meral Akşener, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, 'kebapçı teröristler' ifadesine yönelik değerlendirmesinden önce lokanta sahibi bir esnafa söz verdi. Ardından konuşmasına devam eden Akşener, "Her hafta, toplumumuzun yeni bir kesimi, terörist ilan edilir hale geldi. Çiftçimiz, esnafımız, üreticimiz, zaten bayağıdır iktidarın terör listesinde. Yakın zamanda marketler bu kategoriye alındı. Daha geçen hafta barınamayan öğrencilerimiz terörist ilan edildi. Dün itibarıyla da kebapçılar terörist oldu" dedi.

'TÜRKİYE BU SİSTEMLE YÖNETİLEMEZ'

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Meral Akşener, son günlerde 'Başbakanlığa talibim' sözleri üzerinden yapılan tartışmalara değinerek şunları söyledi:

"Millet İttifakı olarak, bir Cumhurbaşkanı adayı göstereceğiz. Ve bu aday da, Türkiye’nin 13’üncü Cumhurbaşkanı olacak. Ama Cumhur İttifakı paydaşlarının aksine biz yeni bir Sayın Erdoğan seçmeyeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki; aday göstereceğimiz kişi, dünyanın en becerikli, en muteber insanı bile olsa Türkiye bu ucube sistemle yönetilemez."

'CUMHURBAŞKANLIĞA TALİP DEĞİLİM'

Akşener, "İster 2023, ister daha önce yapılacak olan bir seçimde Millet İttifakı’nın adayının, yani Türkiye’nin 13’üncü Cumhurbaşkanı seçilecek olan kişinin öncelikli görevi; Türkiye’yi hızla, bu çağ dışı sistemden kurtarmak ve kuvvetler ayrılığına dayalı bir demokrasiyi hayata geçirmek olacaktır. Evet ben bu ucube sistemdeki cumhurbaşkanlığa talip değilim. Ama seçimlerden 1'inci parti olarak çıkmaya ve bunu hep birlikte başardığımızda, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin ilk başbakanı olmaya talibim. Millet ile devlet arasındaki bağları yeniden kurmaya, Türkiye’yi güçlendirmeye, milletimizi zenginleştirmeye talibim" dedi.