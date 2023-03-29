Akşener: Bakanlar istifa etsin öyle aday olsun

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İYİ Parti Lideri Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, ekonominin kötüye gittiğini, milletin insafsızca kutuplaştığını ve vicdansızca fakirleştirildiğini belirterek, "Devletimizin ise şuursuzca güçsüzleştirildiği ucube bir dönemden geçiyoruz. Ve aslında Türk milleti olarak, ciddiyetsiz ve liyakatsiz bir zihniyetin devri iktidarında, çok büyük bir sınav veriyoruz. Bu sınavın içinde; her gün saçma sapan hamasi açıklamalarla yıpratılan sinirlerimiz var, her gün akıl dışı karar ve uygulamalarla söndürülen umutlarımız var" dedi.

'KRİTİK BİR SEÇİM VAR'

Ardından 14 Mayıs'taki seçimleri hatırlatan Akşener, "Türk siyasetinde daha önce eşi benzeri görülmemiş bu ucube döneme son vermek için milletçe yapacağımız kritik bir seçim var. Ülkemizin ve milletimizin mutlu geleceği için vereceğimiz çok önemli bir karar var. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin koşulsuz teminatı için atmamız gereken hayati bir adım var. Tam 1,5 ay sonra milletçe tarihi bir karar vereceğiz. Bu kararla beraber ya millet iradesini yeniden hakim kılacağız ya da sarayın büyüyen gölgesinde kaybolacağız. Ya 85 milyon için zenginlik ve refahı seçeceğiz ya da yandaşların, rant düzenine yol vereceğiz. Hiç şüphem yok; 45 gün sonra milletimiz en doğru kararı verecek. Her tarihi dönemeçte olduğu gibi o büyük ferasetini yine cümle aleme gösterecek" diye konuştu.

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'BU İLKESİZLİĞİ KABUL ETMİYORUZ'

Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bakanların milletvekili adayı olacağını açıklamasıyla ilgili de, "Daha dün Millet İttifakı'nı bakanlık dağıtmakla suçlayanlar; bugün atanmış bakanlarını milletvekili yapabilmenin telaşındalar. Seçimi kaybedeceklerinin farkına varanlar hiç olmazsa milletvekili olabilmenin peşindeler. Gerçekten ibretlik. Ben de buradan sormak istiyorum; şimdi bu atanmış bakanlar, arkalarında devletin gücüyle seçime girip bir de buna adil ve dürüst bir seçim mi diyecekler? Seçim sürecinde devletin kaynaklarını diledikleri gibi kullanıp sonra da buna demokrasi mi diyecekler? Hayır; böyle bir ilkesizliği, böyle bir ciddiyetsizliği kabul etmiyoruz. Madem tüm kabine üyeleri ani bir aydınlanmayla vekil adayı olmaya karar verdiler; o zaman istifa etsinler öyle aday olsunlar. Madem milletin teveccühünü kazanmaya adaylar; o zaman buyursunlar üzerlerine atanan gömlekleri çıkarsınlar öyle aday olsunlar. Ama olamazlar, yapamazlar, vazgeçemezler. Oturdukları koltuktan kalkıp da milletin karşısına çıkamazlar" ifadelerini kullandı.

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'HATAY'I, MARAŞ'I AYAĞA KALDIRACAĞIZ'

Millet İttifakı'nı oluşturan diğer partilerle kapsamlı bir deprem raporu hazırladıklarını söylelen Akşener, "15 Mayıs sabahı ilk işimiz bu eylem planı ve raporlarda yer alan somut adımları hayata geçirmek olacak. Hiç şüpheniz olmasın ki; Hatay'ı da, Kahramanmaraş'ı da, Adıyaman'ı da, Malatya'yı da ayağa kaldıracağız. Nurdağı'nı da, Hassa'yı da, Kırıkhan'ı da yeniden kuracağız. Üstelik öyle sahte temel atma törenleriyle değil. Hastanesiyle, insani sanayi bölgeleriyle, okullarıyla, turizm merkezleriyle, parklarıyla, spor alanlarıyla, bu şehirlerimizi Türkiye'nin yeni cazibe merkezleri haline getireceğiz" dedi.

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Akşener, partisinin seçim çalışmalarıyla ilgili de, "Önümüzdeki seçimlerde partimizin milletvekili adaylarını belirlemek için ön seçim gibi işleyecek bir temayül yoklaması sürecini başlatıyoruz. Bugüne kadar 3 bin 379 vatandaşımızın milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu aldık. Her şeyden önce yüzde 32'si kadınlardan, yüzde 21'i de gençlerimizden gelen bu başvurular, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. 1 ve 2 Nisan tarihlerinde gerçekleştireceğimiz temayül yoklamamız için partimize gönül veren ve üye olarak ailemize güç katan tüm dava arkadaşlarımı sandıklara davet ediyorum" diye konuştu.

Bu arada İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özlale, partisinin İstanbul milletvekili Ağıralioğlu'nun istifasıyla ilgili soruya, "Kendisine sorun. Açıklamaları kendini bağlar, partiyi bağlamaz. İstifası kendi takdiridir" diye yanıt verdi.