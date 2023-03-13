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Akşener: Ayrışmayı bitirin

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#Ankara Büyükşehir Belediyesi#Meral Akşener#AFAD
Akşener: Ayrışmayı bitirin
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, deprem felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'taydı. Meral Akşener'i, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş karşıladı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Koordinasyon Merkezi'nde çocuklar için oluşturulan alanı ziyaret eden Akşener, çalışmalara ilişkin de bilgi aldı. 37 milletvekili ve Başkanlık Divanı'nın tamamı ile sahaya indiklerini belirten Akşener, "Herkes çalıştı; kesinlikle şuculuk, buculuk yapılmadan çalışıldı. Devletin kurumlarına, iktidara yapması gereken işleri de ilettik. AFAD ilgiliyse AFAD'a, bakanlık ilgiliyse ona ilettik. Bizim hedefimiz bir kişinin canının kurtarılması için ne gerekiyorsa yapmak üzerineydi, o şekilde de devam ettik. Hiçbir yerde rozet takmadık. Ben takmadım, arkadaşlarım da takmadı" dedi. Deprem bölgesindeki ilk manzaranın büyük bir afete işaret ettiğini belirten Akşener, doğru koordinasyonun yapılamadığını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Çok şiddetli bir depremi, şiddetli bir felakete dönüştürdünüz. Bu saatten sonra, gelin bu ayrışmayı ortadan kaldırın. Merkezi hükümetin bütçesi ile belediyenin imkânlarını yan yana getirerek, vatandaşa hizmet edin” diye seslendi. 

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#Ankara Büyükşehir Belediyesi#Meral Akşener#AFAD

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