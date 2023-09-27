Akşener AYM’ye başvurdu

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İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, avukatlar tarafından, “Adil yargılanma hakkının, kendisine yöneltilen suçlamanın nedeninden ve niteliğinden haberdar olma hakkının, makul sürede yargılanma hakkının ve lekelenmeme hakkının” ve “sınırlamanın Anayasa’da belirtilen amaçları aşamayacağına” ilişkin Anayasa kuralının ihlal edilmesinden dolayı AYM’ye başvuru yapıldığını belirtti. Poyraz, bir gizli tanığın ihbarıyla başlayan soruşturma ve başvurularına ilişkin şunları aktardı:

TAZMİNAT ŞEHİT AİLELERİNE

“Hiçbir makul gerekçe olmaksızın 2019 yılında dosyaya ilişkin tüm bilgi ve belgelere erişilmiş olmasına rağmen, dosyada verilen gizlilik kararından sonra esasa ilişkin hiçbir işlem yapılmadı. Dört yılı erişim kısıtlı olarak yedi yıl süren soruşturma evresinde gerçekleşen tüm seçim süreçlerinde Meral Akşener ve İYİ Parti aleyhine Cumhur İttifakı tarafından bu soruşturma bir siyasi silah ve politik malzeme olarak kullanıldı. Dört yıl boyunca gizlilik kararı altında devam ettiriliyor gibi gösterilmesi siyasi saiklerle yapıldığına delildir.”

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Akşener’in avukatları, 5 milyon lira manevi tazminat talep ederken tüm paranın şehit ailelerine verileceği belirtildi.