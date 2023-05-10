Akşener: Ayıptır, sizi de bir ana doğurdu

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AKŞENER Giresun Atapark’ta vatandaşlara seslenirken özetle şöyle konuştu:

“Hayatımda böyle bir seçime ilk defa gidiyoruz. 30 yıldır aktif siyasetin içindeyim, 50 yıllık siyasi bir hafızam var. Bu kadar kötü söz, tehdit, iftira, hakaret görmedim. Seçmen hepimizin velinimetidir. Ama bu ülkenin Cumhurbaşkanı kaybedeceğini anlayınca hepimize, Allah’sız, kitapsız dedi. Sayın Kılıçdaroğlu için bir pankart açmışlar, ‘Karı gibi mutfaktan çıkmayan değil, arı gibi çalışan lider istiyoruz’ yazıyor. Ayıptır be ayıptır. Sizi de bir ana doğurdu. Bir de karı diyorlar, keşke bir karı olabilseniz. Bitmedi.

‘ERKEKLER EVLENECEKMİŞ’

Erkeklerle erkekler, dahası var erkeklerle hayvanlar evlenecekmiş. Bunlar kafayı yedi be, kafayı yedi. Allah rızası için 14 Mayıs’ta Giresunlular sandığa gideceksiniz; bir oy Meral’e bir oy Kemal’e vereceksiniz. Bu ucube sistemi bitireceğiz.

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Seçimi kazandıklarında başlarını secdeye koyacaklarmış. Kul hakkı yediniz kul hakkı, alnınız kirli nasıl secdeye koyacaksınız? Giresun’dan gençler Meksika’ya gidiyorlar. Orada toplama kampındalar. Ayıptır bu güzel şehirden gençler Meksika’ya gidiyor, ayıptır Recep Bey.

TÜM KADINLARDAN OY BEKLİYORUM

14 Mayıs Anneler Günü aynı zamanda. Ben şimdiden Anneler Günü’nüzü kutluyorum ve 14 Mayıs’ta ben de bir anneyim; tüm annelerden, tüm kadınlardan oy bekliyorum. Bakın bu bizim son seçimimiz. Bakın bu seçimin ardından yargı nefes alacak, israf son bulacak, harama el uzatmak son bulacak, hırsızlık bitecek. Bunun tam tersi olduğunda bunun dışında asla bir şey konuşulmayacak. Buradan AK Partili ve MHP’li seçmenlere sesleniyorum. 13. Cumhurbaşkanı olarak Sayın Kılıçdaroğlu’na oy istiyorum, İYİ Parti’ye oy istiyorum. Ev kadınlarımıza 2 bin 500 TL her ay ödeme yapacağız. Çalmayacağız, çaldırmayacağız, kul hakkına el uzatmayacağız.”