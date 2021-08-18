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ANKARA
Haber Giriş: 18.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Akşener: Askerimizi o bataklıktan çekin

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Akşener: Askerimizi o bataklıktan çekin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Hâlâ ‘Türk askeri Afganistan’da kalmalı’ diyorlar. Askerimizi derhal o bataklıktan çekin" ifadelerini kullandı.

Akşener, Taliban’ın ele geçirdiği Afganistan’dan kaçmaya çalışanların bir videosunu paylaşarak, “Çıkmış hâlâ ‘Türk askeri Afganistan’da kalmalı’ diyorlar. Kardeşim; Afganistan kaldı mı da askerimiz kalsın? ABD’ye şirinlik peşinde abuk sabuk konuşmayı bırakın, askerimizi derhal o bataklıktan çekin!” dedi.

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