ANKARA
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Akşener: Askerimizi o bataklıktan çekin
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Hâlâ ‘Türk askeri Afganistan’da kalmalı’ diyorlar. Askerimizi derhal o bataklıktan çekin" ifadelerini kullandı.
Akşener, Taliban’ın ele geçirdiği Afganistan’dan kaçmaya çalışanların bir videosunu paylaşarak, “Çıkmış hâlâ ‘Türk askeri Afganistan’da kalmalı’ diyorlar. Kardeşim; Afganistan kaldı mı da askerimiz kalsın? ABD’ye şirinlik peşinde abuk sabuk konuşmayı bırakın, askerimizi derhal o bataklıktan çekin!” dedi.