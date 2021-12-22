Akşener: Asgari ücrete 3 ayda bir güncelleme yapılmasını öneriyoruz

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, iktidarın, muhalefetin önerilerine kulak verdiğini ve ardından asgari ücretin 4253 lira olduğunu belirterek, "Yalnız milletimizin bu kazancının ne kadar süreceğinden endişe duyuyoruz. Bu yüzden bazı önemli itiraz noktalarımız ve bazı tamamlayıcı önerilerimiz var. Şimdi bu arkadaşlar, belli ki farkında değiller ama kendi elleriyle yol açtıkları yüksek enflasyon yüzünden, açıklanan asgari ücret artışı 4 ayda eriyecek. O yüzden biz İYİ Parti olarak; 3 ayda bir asgari ücrete güncelleme yapılmasını ve çalışanımızın emeğinin enflasyona karşı korunmasını öneriyoruz. Ayrıca verimliliği artırmadan yapılan, enflasyon sarmalı neticesinde gelen ücret artışları refahı arttırmaz. Üstelik hane halkı, özel sektör ve kamunun mali dengelerinde de bozulmaya neden olur. İktidarın izlediği mevcut yol, çok kısa bir süre içinde enflasyonu arttırarak asgari ücret zamlarını eritir" diye konuştu.



'ŞU ANDA TÜM YATIRIMLAR DURDU'



Türkiye'nin 1994 ve 2001 krizlerinden daha derin bir kur krizi yaşadığını dile getiren Akşener, Merkez Bankası'nın faiz indirmesini eleştirerek, "Peki faizler düştü mü? Hayır. Hızla hiper enflasyona doğru gidiyoruz. Satın alma gücü arttı mı? Mesela sen faizi düşürünce, daha rahat ev ya da araba alabiliyor muyuz? Hayır. Tam tersine ev almak, araba almak, artık neredeyse imkansız. 'İhracatla kalkınacağız' diyorsun. Peki ihracatı artırmak için yeni yatırım yapılıyor mu? Hayır. Şu anda tüm yatırımlar durdu. Ekonomiye güven arttı mı? Hayır. Çünkü kimse önünü göremiyor. Yahu hala niye ısrar ediyorsun kardeşim? Bu krizin sebebi, bizzat Sayın Erdoğan ve ülkemize musallat ettiği bu ucube sistemdir" ifadelerini kullandı.



'DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK FİYATLARINI DÜŞÜRÜN'



Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'In pazartesi akşamı hayata yepyeni bir faiz tipi soktuğunu işaret ederek, "Türk lirası mevduata dönenlere, kur farkını devlet olarak ödeyeceklerini açıkladı. Yani gitti, Türk Lirası'nı dolara bağladı. Madem kur farkını, yani gizli faizi ödeyecektin, bugüne kadar faizle bu kadar oynayıp, döviz lobilerinin ekmeğine niye yağ sürdün? Madem adına faiz demeden, faiz ödeyecektin, sanayicimizden esnafımıza, çiftçimizden emekçilerimize, bu çileyi neden yaşattın? İki gündür davul zurna eşliğinde, kutlama yapmayı biliyorsunuz. Madem kur düştü, madem artık uçuyoruz; o zaman hemen doğal gaz ve elektrik fiyatlarını düşürün. Madem bu büyük bir ekonomik başarı; o zaman, bu başarının nimetlerinden milletimiz de yararlansın. Buyurun, hodri meydan" dedi.



'ÜLKEMİZDEKİ YOKSULLUK ORANINI YÜZDE 48 AZALTACAĞIZ'



Türkiye'nin; kaynakları olan, çok büyük potansiyele sahip bir ülke olduğunu ve çözülemeyecek sorunu olmadığını dile getiren Akşener, "Liyakatli kadrolarla, akılla, sağduyuyla, çalışkanlıkla, her sorunun üstesinden geliriz. Esas mesele, bu problemleri kalıcı zararlar oluşmadan önce çözebilmek. Mesela biz geldiğimizde, Türkiye'nin kur ve faiz problemini, en geç bir sene içinde çözeriz. Orada herhangi bir zorluk görmüyorum. İYİ Parti olarak; ülkemizde giderek artan yoksulluğa, sosyal adaletsizliğe ve gelir eşitsizliğine bir çözüm olarak; 'İYİ Yaşam Geliri Modeli' projemizi hazırladık. Bu projeyle; 18-26 yaş arasındaki tüm gençlerimize, medyan gelirin, yarısının altında kalan, 4 milyon hanedeki kadınlara, 2021 fiyatlarıyla aylık 1000 lira, İYİ Yaşam Gelir Desteği sunacağız. Bu projemizle; yoksulluğu ve gelir adaletsizliğini azaltıp, kişi başına düşen geliri de artıracağız. Yaptığımız çalışmalara göre, İYİ Yaşam Gelir Desteğini, vatandaşlarımıza sunduğumuzda; ülkemizdeki yoksulluk oranını yüzde 48 azaltacağız. Yoksulluk açığını yüzde 23 azaltacağız. Kişi başına düşen geliri ise ortalama yüzde 6 oranında artıracağız" diye konuştu.