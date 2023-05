Akşener: Artık sarılmamız lazım

Haberin Devamı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Giresun’da miting düzenledi. Atatürk Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşan Akşener, “Biz çoğaldık, biz bugün çoğuz, çünkü hayatımızda böyle bir seçime ilk defa gidiyoruz. Bakın ben 30 yıldır aktif politika yapıyorum Türkiye'de bu kadar uzun süre aktif politika yapan tek kadınım. Buna karşılık siyasi bir aileden geliyorum. 50 yıllık bir hafızam var benim. Benim yaşımda olanlar bilir. Hayatımızın hiçbir döneminde bu kadar pis bir dil kullanılan, tehdit, hakaret, iftira, böyle bir şey görmedim. Seçime gidiyoruz biz ya; bir seçim, seçmenin bayramıdır, düğünüdür. Çünkü seçmen velinimettir. Seçmenin karşısında bütün siyasetçi, hazır ol da durmalı, seçmeni dinlemelidir, derdini anlamalı ve o derdine de çözüm üretmelidir ama bu ülkenin Cumhurbaşkanı, artık kaybedeceğini anlayınca burayı şereflendiren değerli Giresunlu hemşerilerim hepimize ‘Allahsız, kitapsız, dinsiz, imansız, darbeci, işgalci’ dedi. Ey Recep Bey gel burayı gör. Bunlar Giresunlu. Sen senelerdir ‘Ceketimi şapkamı assam seçilirim, seçtiririm’ dedin. Onun için de Giresun'u ihmal ettin, gözden çıkardın. Fındığı yabancıların uluslararası şirketlerin eline teslim ettin" dedi.

‘KAFAYI YEDİ BUNLAR’

Haklarındaki LGBT söylemlerine tepki gösteren Akşener, şöyle konuştu:

“En son Sayın Erdoğan'ın İstanbul'daki mitinginde bir pankart var, Sayın Kılıçdaroğlu için deniliyor diyor ki ‘Karı gibi mutfakta duracağına, arı gibi çalışan lider isteriz’ Ayıptır, günahtır, her birinizi bir ana doğurdu be sizin. Ayıp. Bu ahlaksızlıktır. Bir Allah'ın kulu da o pankartı indirmedi. Keşke birer karı olabilseniz. Kafayı yedi bunlar. Birisi çıkmış diyor ki bize kazanırsalar ‘Erkeklerle erkekleri evlendirecekmişiz’. Bitmedi, erkeklerle hayvanları evliliğini serbest bırakacakmışız. Bunlar gerçekten kafayı yediler. Psikiyatristlerin tedavisine muhtaçlar. 14 Mayıs günü Allah rızası için sizden rica ediyorum; sandığa gideceksiniz, ailenizi, akrabalarınızı, dostlarınızı, sandığa götüreceksiniz ve bir oy Kemal'e bir oy Meral'e vereceksiniz ve bu ucube sistemden hep beraber kurtulacağız. Bir tanesi çıkmış diyor ki ‘Biz kazanırsak şampanya patlatacakmışız, onlar kazanırsa temiz alınları ile secdeye varacaklarmış’ Hadi oradan be. Kul hakkına el uzattınız. Haramın dibine vardınız. Dolayısıyla her birinizin alnında kap kara lekeler var. Kul hakkına el uzatanın affı yok.”

‘GİRESUN'UN KALKINDIRILMASI BİZDE’

Fındığın 4 dolar olması gerektiğini belirten Akşener şöyle devam etti:

“4 dolar yani 80 lira olması gereken fındığı, yabancılara peşkeş çektiniz. Dolayısıyla Giresun'un kalkındırılması bizde. Giresun'un uluslararası doğa turizminin merkezi olabilmesi için her şartı var. Yeter ki yatırım yapılsın. Gençler işsiz. Giresun'un ilçelerinden gençler Amerika'ya iltica etmek için Meksika'ya gidiyorlar. Ayıptır ayıp. Böyle güzel bir şehrin gencinin Meksika'da toplama kampına girmeyi göze alarak iltica etmek için bu ülkeden bu güzel şehirden gitmesi sizin ayıbınızdır. Recep Bey ne ile övünüyorsun? Ama 14 Mayıs akşamı kendisini ve arkadaşlarını emekli edeceğiz inşallah ve Kılıçdaroğlu'nu da 13’üncü Cumhurbaşkanımız olarak Çankaya'ya götüreceğiz.”

‘BEDENLERİNE MERMİ GİRECEK, DEDİ’

İsim vermeden MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye tepki gösteren Akşener, “Cumhur ittifakının küçük ortağı da çıktı dedi ki; bedenlerine mermi girecek. Ya böyle bir seçime gidiyoruz; bedenimize mermi. Muhterem, ecel, ne bir nefes evvel ne bir nefes sonradır. Allah senin gibileri vesile kılacaksa can baş üstünedir. Demek ki Sinan Ateş böyle katledildi ve ayakkabı numaralarına kadar herkesin kim olduğunu ne olduğunu bilenler, Recep Bey ne azmettireni ne katili yakaladınız. Bu başlı başına büyük bir ciddiyetsizliktir. Büyük bir korkaklıktır, herkese yapılan bir tehdittir ama ant olsun, yemin olsun 15 Mayıs'tan itibaren Sinan'ı katledenlerin hem azmettirenler hem katledenlerin yakasına yapışılacak ve gereken hesap sorulacaktır” diye konuştu.

‘BAKIN BU SON SEÇİMİMİZ’

Tarımla ilgili köy okullarının açılarak, o okullara 100 bin öğretmeni hemen tayin edeceklerini söyleyen Akşener, “Önümüzdeki pazar günü Anneler Günü. Aynı zamanda ben de bir anneyim, çocuklarım var. Özellikle kadınlardan bize yapılan bu hakaretlerin artık sona ermesi ve hesabının sorulması için ekstradan oy istiyorum. Hangi siyasi partiden olursanız olun oy istiyorum. Şimdi bu pisliğin giderilmesi lazım. Bu saçmalığın ortadan kalkması lazım. Bakın bu bizim son seçimimiz. Yani parlamenter sistemi konuşacağımız son seçim ve bu seçimi kazandığımızda parlamenter sisteme geçeceğiz. Yargı serbest kalacak, bağımsız olacak, hukukun üstünlüğü ile nefes alacak şu gençler, umutları yeniden yeşerecek ve sonuç itibariyle israf son bulacak. Hakkaniyetsizlik, harama el uzatmak ortadan kalkacak. Hırsızlık, arsızlık, çalma, çaldırma işlemi bitecek. Bunun tersi olduğunda bir daha asla başkanlık sistemi üzerinden, onun dışında bir şey konuşulamayacak bir seçime gideceğiz” dedi.

‘GÜNAH BAŞKA BİR ŞEY MÜSLÜMAN BAŞKA BİR ŞEY’

Kemal Kılıçdaroğlu’na oy isteyen Akşener, şunları söyledi:

“Sayın Erdoğan seçilse dahi bir daha 5 sene sonra seçilemez. Ondan sonra bu ucube sistemin ortadan kalkması için herhangi bir konu söz konusu olamayacak ve yıllardır nefret ettiğimiz bu rövanş sisteminin dibine inilecek. Artık sarılmamız lazım, artık birbirimize elimizi, kolumuzu uzatmamız lazım. Özellikle Sayın Erdoğan'a en çok sevenlerin, bu sistemin değişmesi için Sayın Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy vermeleri gerekiyor. Bu sistemi götüremeyiz. Bakın Türkiye'de doktorlar kovuldu gittiler. Asıl dertler bunlar ama ne yapılıyor? ‘Kitapsız, Allahsız, dinsiz, imansız’ deniliyor. Benim bir kardeşim için ‘Dinsiz, imansız, kitapsız, Allahsız’ demem şirktir şirk. Sayın Erdoğan ve arkadaşları şu anda şirkteler. ‘La ilahe illallah Muhammeden resulullah’ diyen herkes Müslümandır. Günah başka bir şey Müslüman başka bir şey. Siz döndürüp de burayı şereflendirenlere ‘Allahsız, kitapsız, imansız, dinsiz’ derseniz şirk yaparsınız şirk koşarsınız."

'HAKLARINIZI HELAL EDİN'

Kalabalıktan helallik isteyen Akşener “Türkiye'nin ipi koptu. Bu arkadaşların kafa gitti. Bak ‘Daha fren tutmuyor’ diyor. Aynen öyle. Dolayısı ile Giresun'da bugün görüyorum ki bir karar, bir irade var, milletin iradesi var, kadınların, gençlerin kararı var. Bu iş bitmiş, Allah bin kere razı olsun. Bugün buradasınız burayı şereflendirdiniz. Bu bir vebaldir, hakkınızı helal edin. Beni, arkadaşlarımı ve Sayın Kılıçdaroğlu’nu Cenabıhak hem kendi huzurunda hem de sizin karşınızda inşallah mahcup etmesin” ifadelerini kullandı.

‘PANDEMİDE GÖRDÜK Kİ GIDA, BEKA MESELESİYMİŞ’

İstihdam yaratacaklarını ve ihtiyacı olan ev kadınları ile 18-26 yaş grubundaki gençlere hiçbir şart aramadan 2 bin 500 lira aylık maaş vereceklerini söyleyen Akşener, “Tarımdaki girdileri, en başta sübvanse edeceğiz. Borçlarınızı 1 yıl öteleyeceğiz. Bir sene sadece faiz ödeyeceksiniz 5 yıl boyunca da ana parayı ödeyeceksiniz. Tarıma dair çok önemli kararlarımız var. Çünkü pandemide gördük ki gıda, beka meselesiymiş. Gıda güvenliği, her şeyin üstündeymiş. Çok çalıştık, çok iyi hazırlandık ve geliyoruz ama en önemlisi çalmayacağız, çaldırmayacağız. Harama, kul hakkına el uzatmayacağız. Enteresan bir şey söyleyeyim; bu milleti işgalci görenler, bu millete hakaret edenler, 14 Mayıs akşamı attaya gidecekler. Millet iradesinin ne olduğunu görecekler” dedi. (DHA)