Akşener: Alt tarafı bir seçime gidiyoruz

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Akşener açılışta özetle şunları söyledi: “Pek çok hakarete, iftiraya, saldırıya uğradık. İl Başkanımız, basın danışmanım saldırıya uğradı, evim basıldı, partimiz kurşunlandı. Alt tarafı bir seçime gidiyoruz sanki savaşa gidiyoruz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı hepimizin güvenliğinden, namusunun, şerefinden korunmasından sorumludur. Bizleri Gabar ve Cudi’ye gömecekmiş. Ben şehit olarak gömülmeye hazırım, sen hazır mısın? İnsanları gergin gergin seçime götüremeyeceksin. Bu tehditleri bertaraf etmek için her bir kardeşim, başka arkadaşını alarak oy kullanmaya gidecek ve İYİ Parti’yi birinci yapacaksınız.”

Seçim vaatlerine de değinen Akşener, “Kurban Bayramı öncesi biz kazanacağız ve 15 bin lirayı hesaplarınızda bulacaksınız. 100 bin öğretmen atamasını 1 ay içinde yapacağız ve bütün köy okullarını yeniden açacağız” dedi.