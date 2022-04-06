Akşener: Afrika ülkelerinden daha yüksek enflasyonla karşı karşıyayız

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İYİ Parti lideri Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, ekonominin her geçen gün kötüye gittiğini söyleyerek, "Yumurtalı, çörek otlu bir ramazan pidesi 7,5 lira oldu. 4 kişilik bir aile sahur ve iftarda toplam 3 pide yese sadece ramazan ayının pide maliyeti 540 lira" diye konuştu.



Mart ayı enflasyon rakımlarını da hatırlatan Akşener, "Yıllık enflasyon TÜİK'e göre bile yüzde 61,1 olarak açıklandı. Bu rakam, son 20 yılın en yüksek enflasyon oranı. 'Sisli zihin sendromundan' muzdarip gibi gözüken Nebati bakan; ışıltılı gözleriyle 'Piyasada işler, elhamdülillah iyi' dese de Afrika ülkelerinden bile daha yüksek bir enflasyon oranıyla karşı karşıyayız. En yüksek enflasyona sahip ülkeyiz. Son 1 yılda, Türkiye'de enerji fiyatları yüzde 97,2 arttı. Avrupa Birliği ülkelerinde ise bu artış yüzde 28,7 oldu. Elektrik ve doğal gaza yapılan bunca zamma rağmen iktidar hala milletimizle dalga geçercesine abuk sabuk açıklamalar yapıyor. Yeterince zam yapmadıklarını, fiyatları sübvanse ettiklerini söylüyorlar" dedi.



Türkiye'yi adım adım gezdiklerini ve vatandaşın dertlerini, sorunlarını dinlemeye devam ettiklerini anlatan Akşener, esnafından sanayicisine, çocuklardan ev hanımlarına kadar herkesin yoksulluktan ve geçinememekten dert yandığını söyledi.

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İYİ Parti iktidara geldiğinde bu sorunların biteceğini belirten Akşener, "İYİ Parti, siyasi şovlar için değil çözüm bulmak için var; kavga etmek için değil barıştırmak için var; dışlamak için değil birleştirmek için var. İYİ Parti iktidarında Allah’ın izniyle milletimize reva gördüğünüz bu çileye son vereceğiz. Milletimiz, her şeyin farkında. Milletimiz, bu çaresizliğe mahkum olmadığının farkında. Er ya da geç o sandık, bu büyük milletin önüne gelecek, az kaldı. Emeklilik planlarınızı yapmaya, şimdiden başlayın çünkü o gün geldiğinde umursamazlığınızın hesabını milletimize vereceksiniz. Millet iradesi 'İYİ Parti' diyecek, siz de tası tarağı toplayıp gideceksiniz" dedi.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni de eleştiren Akşener, "Türkiye’nin; bir kişinin ihtişam hayalleri peşinde, o çok özendikleri 'Putin'in Rusya'sı' olmasına izin veremeyiz. Milletimizin hoyrat ve liyakatsiz ellerde çile çekmesine izin veremeyiz. Memleketimizi, bu vatanı çok seviyoruz. Memleketimiz için projelerimiz, çözümlerimiz hazır. Bu projeleri, bu çözümleri hayata geçirecek donanımlı kadrolarımız hazır. Üstelik biz onlar gibi vicdansız da değiliz. Biz onlar gibi tembel de değiliz. Biz onların hayal bile edemeyecekleri, büyük bir vizyona ve o vizyonu hayata geçirecek çelikten bir iradeye sahibiz. Hiç merak etmeyin. Türkiye'yi yeniden fabrika ayarlarına kavuşturacağız. Milletimizi yeniden o büyük cumhuriyet ülküsüyle buluşturacağız. Azmimizi, ülkemizin muazzam potansiyeliyle birleştirip, güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz" diye konuştu.