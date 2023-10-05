Akşener: 81 ilde adayımızı çıkaracağız

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis grup toplantısında özetle şöyle konuştu: “Milletten değil pazarlıktan medet uman ittifak siyasetini reddediyoruz. Bakın Namık Kemal Hürriyet Kasidesi’nde ne diyor? Bundan sonra da en iyi bildiğimiz şeyi yapmaya devam edeceğiz. İl il, ilçe ilçe, sokak sokak, kapı kapı gezip milletimizin ayağına gideceğiz. Her bir vatandaşımızın taleplerini, isteklerini ve varsa eleştirilerini dinleyeceğiz. Bugün de milletin sesini yine tek başımıza duyuracağız. Nasıl ki; 25 Ekim 2017’de çıktığımız bu kutlu yolda tüm engelleri, iftiraları, baskıları, tek başımıza göğüslediysek, bugünden sonra da tek başımıza olacağız.



‘OYUNBOZAN’ DİYECEKLER

Ve önümüzdeki yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarımızla, hür ve müstakil siyasetimizle, tek başımıza aziz milletimizin huzuruna çıkacağız. Bize bu yolda dört bir yandan saldıranlar olacak. Kiralık kalemler hep bizi yazacak, satılık diller hep bizi konuşacak. Kirli eller hep bizi işaret edecek. Varsın olsun. Biz milletimizin sinesinde huzur bulacağız. Dönüp bize ‘oyunbozan’ diyenler olacak. Doğrudur. Eğer ortada milletin zararına oynanan bir oyun varsa biz o oyunu bozarız. Memleketin geleceğiyle kumar oynanıyorsa biz o kumarı bozarız. 22 yıldır kazananın ve kaybedenin değişmediği kirli bir çark varsa biz o çarka çomak sokarız.

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HÜR VE MÜSTAKİL İYİ PARTİ

85 milyon Türk milletine hür ve müstakil İYİ Parti’yi göstermeye geliyoruz. Hazır mısınız? Bu saatten sonra kimsenin sevabına da günahına da ortak değiliz. Kendi ağırlığımızla milletin terazisine çıkıyoruz. Öncelikle her ilde ve her ilçede dürüstlüğünden şüphe duyulmayan, çalışkan ve liyakatli adaylarımızı milletimizin huzuruna çıkaracağız.”

YERLİKAYA’YA TEŞEKKÜR

“Hain bir terör saldırısı yaşandı. Uzunca bir süredir alışılagelenin aksine süreci ciddiyet ve şeffaflıkla yürüten İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya’ya da milletimiz adına teşekkür ediyorum. Gerek bu süreçte, gerekse de son dönemde emniyet teşkilatımızın suç örgütlerine karşı yürütmüş olduğu başarılı operasyonlar Sayın Bakan’ın kararlı bir duruş sergilediğini gösteriyor. Ancak tabii ki; AK Parti bünyesindeki bazı odakların bu duruştan ne kadar memnun olduğu meçhul.”

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SÜRPRİZ ZİYARET

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a ‘sürpriz’ bir ziyaret gerçekleştirerek görevinden dolayı başarı dileklerini iletti. Görüşmeye İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural ile Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de katıldı. Akşener’in seçilmesinden dolayı Kurtulmuş’u kutladığı ve görevinde başarı dilediği belirtildi. Görüşmede, parlamentonun yeni dönem gündem, siyasi faaliyetlerinin karşılıklı anlayışla yürütülmesi, parti yöneticilerinin sürece yapıcı katkıda bulunmaları gibi konularda genel değerlendirmeler yapıldığı öğrenildi.