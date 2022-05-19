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Akşener: 1919 ruhuna ihtiyacımız var

#19 Mayıs#Meral Akşener#Türkiye
Akşener: 1919 ruhuna ihtiyacımız var

Gençlere seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “1919 ruhu önündeki imkânsızlıklara değil, kalbindeki inanca, elindeki güce, damarlarındaki asil kana inanarak, Mavi Gözlü Bozkurt’unun ışığında dinlenmeden yürüyenlerin ruhudur. 1919 ruhunu yeniden diriltmeye ihtiyacımız var” dedi.

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Akşener, Meclis Grup toplantısında özetle şunları kaydetti: “Bırakın anmayı, Atatürk’ün isminden bile rahatsız olanlara inat, O’nu anmaya devam edeceğiz. 19 Mayıs haftasında, Atatürk Havalimanı’na dozerleri sürenlere inat, O’nun Türkiye için ortaya koyduğu o büyük vizyonu hayata geçirmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. 19 Mayıs, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti’ni fethedilmesi gereken bir yer olarak gördükçe bu ülkenin kendi ülkeleri olduğunu da unuttular. Ey Türk Gençliği, onlar unuttular ama sen hatırlayacaksın. Samsun’da atılan o ilk adımı hatırlayacaksın. Samsun’da atılan o ilk adımın kararlılığına, cesaretine ve azmine ihtiyacımız var. 1919 ruhunu yeniden diriltmeye ihtiyacımız var.”

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#19 Mayıs#Meral Akşener#Türkiye

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