Akşener: 1919 ruhuna ihtiyacımız var

Haberin Devamı

Akşener, Meclis Grup toplantısında özetle şunları kaydetti: “Bırakın anmayı, Atatürk’ün isminden bile rahatsız olanlara inat, O’nu anmaya devam edeceğiz. 19 Mayıs haftasında, Atatürk Havalimanı’na dozerleri sürenlere inat, O’nun Türkiye için ortaya koyduğu o büyük vizyonu hayata geçirmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. 19 Mayıs, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti’ni fethedilmesi gereken bir yer olarak gördükçe bu ülkenin kendi ülkeleri olduğunu da unuttular. Ey Türk Gençliği, onlar unuttular ama sen hatırlayacaksın. Samsun’da atılan o ilk adımı hatırlayacaksın. Samsun’da atılan o ilk adımın kararlılığına, cesaretine ve azmine ihtiyacımız var. 1919 ruhunu yeniden diriltmeye ihtiyacımız var.”