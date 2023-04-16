Akşener: 14 Mayıs'ta milletimizi ucube düzenden kurtaracağız

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Meral Akşener, ATO Kongre Merkezi'nde 'İYİ Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Milletvekili adayları ile çok sayıda partilinin yer aldığı toplantıda, Akşener'e destek sloganları atıldı. Burada konuşan Akşener, Türk milletine geçmişinin unutturmak istendiğini belirterek, "Bizi, 20 yıllık bir kısır döngünün içine sıkıştırmak isteyenler var. Tarihimizi küçümseyerek, kendini büyütmek isteyenler var. Ne yazık ki; bugün Türkiye'de kerim devlet anlayışımızı yok edenler var. Kadim geleneklerimizi, örfümüzü, töremizi, çiğneyenler var. Cumhuriyet değerlerimizi yok sayanlar var. Ne yazık ki; bugün Türkiye'de tarihin yüz karası, vicdanı kin karası, ahlakı da günah karası olan ciddiyetsiz, beceriksiz ve yüzsüz bir iktidar var" diye konuştu.

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'MİLLETİMİZE BİR SÖZ VERDİK'

Tüm kötülüklere rağmen Türkiye'de hakkı savunan, hakikati söyleyen ve milletin sesi olan iyiler olduğunu söyleyen Akşener, "İşte bu yüzden bugün buradayız. Devletimiz, böyle bir yönetimi hak etmediği için buradayız. Milletimizi her şeyden çok sevdiğimiz için buradayız. Türkiye'nin bu yükü daha fazla kaldıramayacağını bildiğimiz için buradayız. 2 kutbun arasına, sıkıştırılan insanlarımıza 3'üncü bir yolun mümkün olduğunu göstermek için buradayız. Yağmalanan, ranta kurban verilen, talan edilen topraklarımızın tapusunun milletimize ait olduğunu göstermek için buradayız. Bir kişinin iki dudağı arasına mahkum edilen ülkemize, demokrasiyi getirmek için buradayız. Türkiye'nin iyi ve cesur evlatları, atılan onca iftiraya rağmen hala buradayız. Kurulan onca tuzağa rağmen hala buradayız. Çevrilen onca dümene rağmen hala buradayız. Yalanlara, engellere, barikatlara, hatta kurşunlara rağmen hala buradayız ve dimdik ayaktayız. Çünkü bu yola çıkarken milletimize bir söz verdik. Sesi çıkmayanların sesi olacağımıza, fakirin, fukaranın ezilmesine engel olacağımıza söz verdik. Çaresizlerin yanında duracağımıza; çocuğunu doyuramayan anaların, evini geçindiremeyen babaların derdine derman olacağımıza söz verdik" dedi.

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'14 MAYIS'TA TARİH YAZACAĞIZ'

Akşener, millete verdikleri sözlerin arkasında durduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Arkamızda milletimizin desteği, kalbimizde memleket sevgisiyle; sözümüzün arkasındayız. Eminim ki; Allah'ın izni ile 14 Mayıs'ta milletimizi bu ucube düzenden kurtaracağız. 15 Mayıs sabahında sökecek demokrasi şafağını hep birlikte karşılayacağız. Zengin, mutlu ve huzurlu Türkiye'ye hep birlikte kavuşacağız. Sözümüz söz; buradayız, hazırız. Kimse merak etmesin; 14 Mayıs'ta tarih yazacağız. Aziz milletim, medeniyet yolculuğu; insan içindir. Ama tarih boyunca, gerçekten insanı merkezine alan çok az medeniyet iddiası olmuştur. İşte böyle bir iddianın mirasçılarıyız. Kopardığı üzümün parasını asmanın dalına asan, komşusu açken evinde rahat uyumayan, ülkesi için alyanslarını satan asil bir medeniyet yolunun yolcularıyız. 'İnsanı yaşat ki; devlet yaşasın' sözlerini düstur bellemiş bir kerim devlet geleneğinin bugünkü sahipleriyiz. Peki, soruyorum sizlere; sizce bugün ülkemiz, böyle bir anlayışla mı yönetiliyor? Maalesef, hayır. Bugün ülkemizi yönetenler, adaleti zulüm ile sarsıyorlar. Bilgiyi cehalete kurban ediyorlar. Huzuru nifak ile kaçırıyorlar. Özgürlükleri baskı ile boğuyorlar. İnsanlarımızı değil; kendilerini düşünüyorlar. İnsanlarımızı değil; rantlarını koruyorlar. İnsanlarımızı değil; yandaşlarını yaşatıyorlar." (DHA)