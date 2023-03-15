Akşener: 13'üncü cumhurbaşkanı, Kılıçdaroğlu olacak

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulanarak, "Sayın Erdoğan; arkandan dönen dümenler karşısında bu kadar kifayetsiz olma. Adaleti gölgeleyenler, karşısında bu kadar basiretsiz olma. Mafyalar, simsarlar, uyuşturucu kaçakçıları karşısında bu kadar aciz olma. Sen bu memleketin Cumhurbaşkanısın. Korkma. Bu cinayetin asıl sorumluları kim, bu suikastın planlayıcıları kim, Sinan Ateş'in esas katilleri kim? Bunları açıkla. Eğer ki bu milletten gerçekten de helallik almak istiyorsan; bu kanı yerde bırakma, bu haksızlığa boyun eğme, bu vicdansızlığa sahip çıkma. Adalet yerini bulana kadar, her konuşmamda sana bu çağrıyı yapacağım. Her konuşmamda sana Sinan Ateş'i hatırlatacağım. Ant olsun, şart olsun ki Sinan Ateş'i unutmayacağız, unutturmayacağız. Gerçekler ortaya çıkana kadar bu cinayetin peşinde olacağız" dedi.

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"2 AY SONRA TIPIŞ TIPIŞ GİDECEKSİNİZ"

AK Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde çok enteresan seçim manevraları yapmaya başladığını söyleyen Akşener, "Kaybetme korkusuna kapıldıklarından olsa gerek, artık iyice saçmalıyorlar. Panik içerisinde bir o yana, bir bu yana savruluyorlar. Biliyorsunuz; bekamızın sözüm ona yılmaz savunucusu olan Cumhur İttifakı'na yeni üyeler katılıyor. Bu yeni birliktelikler sonrasında Sayın Erdoğan ve genişletilmiş Cumhur İttifakı'nın seçim beyannamesine de artık bazı yeni başlıkların dahil olduğunu düşünebiliriz. Seçim beyannamesinde artık; Türkiye'nin Şeyh Said isyanları nedeniyle özür dilemesi, tazminat ödemesi var. Özerklik ve federasyon var. Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilebileceği var. Kadına yönelik şiddetin önünün açılması var. Cumhuriyet değerlerimize saldırı var, çok ulusluluk var, paralel eğitim kurumları var. Ezcümle, bu ülkenin birliğine, bekasına ve istikbaline yönelik koskoca bir tehdit var. Giderayak istediğiniz kadar yalpalayın. İstediğiniz kadar saçmalayın. İstediğiniz örgütü, devleti, oluşumu ittifakınıza katın. Korkunun ecele faydası yok. 2 ay sonra tıpış tıpış gideceksiniz" diye konuştu.

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"NEDEN TEK BİR KİŞİ BİLE İSTİFA ETMİYOR?"

Deprem felaketinin üzerinden 37 gün geçtiğini hatırlatan Akşener, "Nice hayatlar söndü, nice hayaller tükendi, nice acılar yaşandı. Sesini duyurmaya çalışanların, derdine derman arayanların, çaresizliğe kapılanların yanında; yaralara merhem olmaya gayret eden nice iyi yürekli insanımız vardı. Sivil toplum kuruluşlarımız vardı, belediyelerimiz vardı. Hükümetin başı ve arkadaşları ortalıkta yoktu ama tek yürek olmuş, koskoca bir millet vardı. Milletimiz bu 37 gün içerisinde; dar gününde yanına kimlerin koştuğunu, gayet açık ve net olarak gördü. Uzattığı eli kimin tutuğunu gördü. İktidarın anlattığı masalların nasıl da fos çıktığını gördü. Bay kriz ve arkadaşları, millet vicdanında bir kez daha mahkum oldu. Devlet yönetmekten aciz AK Parti iktidarının birçok alanda yüzüne fener tutulmuş tavşan gibi ne yapacağını bilememesi, bakanların kirli sakal bırakmaktan öteye gidememesi, en çok ihtiyacın olduğu zamanda insanlarımızın yardımına koşulamaması artık maalesef etkilerini göstermeye başladı. Yaralarımıza merhem olmaktansa yaranın sebebi olan şirketlere alelacele ihaleler açıyorlar. Bizse her gün iflas etmiş bir sistemin, felç olmuş bir bürokrasinin ve artık işlevini tamamen yitirmiş bir iktidarın ürettiği yeni sorunlarla boğuşuyoruz. Çünkü hiç kimse sorumluluk almıyor. Buradan iktidar mensuplarına sormak istiyorum; Allah aşkına, neden aranızdan tek bir kişi bile istifa etmiyor? Bu yıkımın, beceriksizliğin ve ciddiyetsizliğin, tek bir sorumlusu yok mu? Aranızdan tek bir kişi bile, bu tavrı gösterecek, haysiyete sahip değil mi?" dedi.

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"İTTİFAKIMIZ DAHA GÜÇLÜ, KARDEŞLİĞİMİZ DAHA SAĞLAM"

6 Mart'ta milletin önüne bir çözüm yolu koyduklarını söyleyen Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenleri ortak bir yol haritasında birleştirdiklerine işaret ederek, "Bugün ittifakımız daha güçlü, kardeşliğimiz daha sağlamdır. Ve hiç kimsenin şüphesi olmasın ki; yanında dimdik duran cumhurbaşkanı yardımcıları Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş ile birlikte Türkiye'nin 13'üncü cumhurbaşkanı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır. Cumhuriyet'in ikinci asrında, yepyeni bir başarı hikayesini yazmaya geliyoruz. Huzuru ve umudu yeniden yeşertmeye geliyoruz. Ülkemizi kaplayan tüm kara bulutları, 14 Mayıs'ta dağıtmaya, 21 yıllık gecenin sonunda güneşi doğurmaya geliyoruz. Hiç merak etmeyin; her şey çok İYİ, her şey çok güzel olacak" dedi.