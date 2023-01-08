Akşener: 13'üncü Cumhurbaşkanı elbette Millet İttifakı'nın adayı olacaktır

Haberin Devamı

İYİ Parti İstanbul 3. Olağan İl Kongresi, Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Kongreye İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, parti yönetimi, grup başkanvekilleri, ilçe başkanları ve üyelerinin yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu katıldı.

"2010'DA HAKLI ÇIKTIK"

Kongrede konuşma yapan Meral Akşener, "Biz 2010 yılının referandumunda bağıra bağıra 'hayır' dedik. O günün güçlülerine temenna duranlar ne kadar güzelliklerin olacağını anlattılar. Ve keşke haklı çıkmasaydık, biz haklı çıktık. 2010 referandumunu yapmasaydılar o maddeler değişmeseydi FETÖ 2016'da 15 Temmuz kalkışmasını yapamazdı, devleti bu millet sokaktan ve köprüden toplamak zorunda kalmazdı. Bize kulak verilseydi, derdimizi anlatabilseydik, 2016 15 Temmuz kalkışması olmaz, 241 civarında insanımız şehit olmazdı. 2010'da haklı çıktık" dedi. 2017 referandumuna da "Hayır" dediklerini belirten Akşener, o dönem gezdiği 43 ilde saldırıya uğradıklarını belirterek "Ağlayarak bunları paylaşmadık direndik ama yolculuğumuza devam ettik. İYİ Parti'yi kuran sizlerin iradesi öncelikle bir direnç, direnme iradesidir" diye konuştu.

Haberin Devamı

"31 MART TEKLİFİ BİZDEN GİTMEDİR"

"CHP'ye 31 Mart seçimine birlikte girelim demek bizim teklifimizdir" diyen Akşener, özellikle İstanbul ve Ankara'nın Millet İttifakı, muhalif kesim tarafından seçimde alınmasını sağladığını ifade etti. Akşener, "Ben İmamoğlu'nun hapis ve yasak cezasını duyduğumda koşa koşa İstanbul'a geldim ve orada bir konuşma yaptım. Dedim ki, ben Sayın Erdoğan giderken de buradaydım. Doğrudur 28 Şubat döneminin, o zamanının güçlülerinin yanında olanlar vardı. O zaman da iki büklüm gezenler vardı. O zaman da haksızlığın karşısında durduk. O gün haksızlıktı. Ama ilginç olan şudur, o günün haksızlığa uğrayanları bugünün zorbaları oldular" diye konuştu. Akşener, "Atatürk'ümüze, Cumhuriyet değerlerimize savaş açanlar çok beklersiniz iyiler var. Cumhuriyet değerlerine Atatürk'ümüze gıcık olanlar çok beklersiniz iyi ve cesur insanlar var" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

"İYİ PARTİ BİRİNCİ PARTİ OLACAK"

Meral Akşener, "2023 seçimlerinde göreceksiniz ki 13'üncü Cumhurbaşkanı elbette Millet İttifakı'nın adayı olacaktır. Ama bir şey daha olacak, göreceksiniz ki 2023 seçimlerinin birinci partisi İYİ Parti olacak. Elbette Meral Akşener başbakan olacak" dedi.