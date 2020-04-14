Akseki'de motosikletleri kara saplanan 4 kişi kurtarıldı

Kentin sahil kesimlerinde bahar havası yaşanırken, Büyükşehir Belediyesi'nin yüksek kesimlerdeki yaylalarda karla mücadelesi ise sürüyor. Akseki'nin Alacabel mevkisi yayla yolunda motosikletleri ile kara saplanan Ahmet Akyüz, Hasan Tosun, Ahmet Akkaya, M. Akif Kara, yardım istedi. Harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Akseki Şube Müdürlüğü kırsal alan ekipleri, jandarma ile birlikte vatandaşları kurtarmak için bölgeye gitti. Alacabel mevkisinde iş makineleri ile yolu açan Büyükşehir ekipleri, 4 kişiyi kurtararak güvenli bölgeye taşıdı. Kurtarılan kişiler, özverili çalışmaları nedeniyle Büyükşehir personeline teşekkür etti.