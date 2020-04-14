MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAkseki'de motosikletleri kara saplanan 4 kişi kurtarıldı
GeriGündem Akseki'de motosikletleri kara saplanan 4 kişi kurtarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 14.04.2020 - 12:32,Son Güncelleme:

Akseki'de motosikletleri kara saplanan 4 kişi kurtarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akseki'de motosikletleri kara saplanan 4 kişi kurtarıldı
Abone Olgoogle-news

ANTALYA'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akseki'nin Alacabel mevkiinde motosikletleri kara saplanan 4 kişiyi kurtardı.

Kentin sahil kesimlerinde bahar havası yaşanırken, Büyükşehir Belediyesi'nin yüksek kesimlerdeki yaylalarda karla mücadelesi ise sürüyor. Akseki'nin Alacabel mevkisi yayla yolunda motosikletleri ile kara saplanan Ahmet Akyüz, Hasan Tosun, Ahmet Akkaya, M. Akif Kara, yardım istedi. Harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Akseki Şube Müdürlüğü kırsal alan ekipleri, jandarma ile birlikte vatandaşları kurtarmak için bölgeye gitti. Alacabel mevkisinde iş makineleri ile yolu açan Büyükşehir ekipleri, 4 kişiyi kurtararak güvenli bölgeye taşıdı. Kurtarılan kişiler, özverili çalışmaları nedeniyle Büyükşehir personeline teşekkür etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle