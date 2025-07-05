Akşehir Gölü artık yok

Haberin Devamı

Son yıllarda bahar yağışlarıyla belli bir oranda kendini gösteren göl bu yıl tamamen karayla birleşti. Önceki yıllarda Sultan Dağları’nın eteklerinden orta alandaki su birikintisi gözlemlenirken, şimdilerde tamamen kurudu.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mahmut Tahir Nalbantçılar şunları söyledi:

4 METRE DERİNLİĞİNDEYDİ

“Akşehir Gölü, yaklaşık 353 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip ve 2 ile 4 metrelik su derinliği bulunuyordu. Sıcaklık artışları, buharlaşma ve bölgedeki tarım arazilerinin sulu tarım açısından ve aşırı su tüketen bitkilerle tarımın yapılıyor olması, gölü kuruma noktasına getirmiştir. Akşehir Gölü’nü, bundan sonraki süreçte kupkuru bir kara parçası olarak haritalarda görmeye başlayacağız” dedi.