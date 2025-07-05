×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Akşehir Gölü artık yok

Güncelleme Tarihi:

#Akşehir Gölü#Kuruyan Göl#Tarım Sulaması
Akşehir Gölü artık yok
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2025 07:00

KONYA ve Afyonkarahisar sınırları içinde yer alan, geçmiş yıllarda onlarca balık türüne sahip, çevresindeki köylerdeki insanların geçim kaynağı olan Akşehir Gölü, bilinçsiz tarımsal sulama ve küresel iklim değişikliği nedeniyle tamamen kurudu.

Haberin Devamı

Son yıllarda bahar yağışlarıyla belli bir oranda kendini gösteren göl bu yıl tamamen karayla birleşti. Önceki yıllarda Sultan Dağları’nın eteklerinden orta alandaki su birikintisi gözlemlenirken, şimdilerde tamamen kurudu.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mahmut Tahir Nalbantçılar şunları söyledi:

4 METRE DERİNLİĞİNDEYDİ

 “Akşehir Gölü, yaklaşık 353 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip ve 2 ile 4 metrelik su derinliği bulunuyordu. Sıcaklık artışları, buharlaşma ve bölgedeki tarım arazilerinin sulu tarım açısından ve aşırı su tüketen bitkilerle tarımın yapılıyor olması, gölü kuruma noktasına getirmiştir. Akşehir Gölü’nü, bundan sonraki süreçte kupkuru bir kara parçası olarak haritalarda görmeye başlayacağız” dedi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Akşehir Gölü#Kuruyan Göl#Tarım Sulaması

BAKMADAN GEÇME!