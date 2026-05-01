Akşehir Gölü 8 yıl sonra canlandı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2026 07:00

AKŞEHİR Gölü, yaklaşık 8 yıl süren kuraklığın ardından yeniden su tutmaya başladı. Uzun süredir büyük ölçüde kuruyan ve yer yer tamamen yok olan göl yüzeyi, son aylarda etkili olan yağışlarla suya kavuştu.

Konya ve Afyonkarahisar sınırları içinde yer alan, 354 kilometrelik yüzölçümüyle geçmiş yıllarda onlarca balık türüne sahip olan Akşehir Gölü, bilinçsiz tarımsal sulama ve küresel iklim değişikliği nedeniyle tamamen kurudu. Bu yıl kış mevsiminde beklenen kar yağışının istenilen seviyede olmamasına rağmen özellikle ilkbahar aylarında artan yağışlar ve çevredeki çay ile derelerin taşıdığı sular göle ulaştı. Böylece Akşehir Gölü, yaklaşık 8 yıl süren kuraklığın ardından yeniden su tutmaya başladı. Gölün bazı kesimlerinde su birikintileri geniş alana yayılırken, yer yer eski göl görüntüsünü andıran manzaralar oluştu.

Gölün yeniden su tutmaya başlaması sadece tarımsal üretim açısından değil, aynı zamanda bölgedeki ekosistemin canlanması açısından da büyük önem taşıyor. Kuraklık döneminde büyük zarar gören kuş popülasyonunun yeniden bölgeye dönmesi beklenirken, göl çevresindeki doğal yaşamın kademeli olarak kendini yenileyeceği öngörülüyor.       

