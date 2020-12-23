Aksaz’dan ‘Kaplan Pençesi’ mesajları

Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Kaplan Pençesi 2020 Tatbikatı’nı yerinde takip etmek üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’na geldi. Komutanlıkta, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve TSK komuta kademesi, Güney Görev Grup Komutanlığı Üs Savunma Harekat Merkezi’ne geçerek tatbikata ilişkin brifing aldı. Personele hitap eden Akar özetle şunları söyledi:

DİYALOĞA HAZIRIZ

“Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta tüm sorunlara diyalogla, görüşmeler ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde siyasi çözümlerin bulunmasından yanayız... Fakat maalesef komşumuz bu konuda son derece yavaş, isteksiz fakat diğer taraftan da bir o kadar özellikle basın yoluyla her türlü gerçek dışı iddialarda, taleplerde bulunmakta, gerçekleri saptırmaya devam etmektedir.

Biz gerginlikten, gerginliğin tırmanmasından yana değiliz. Bir an önce barışın ve huzurun gelmesinden yanayız. Maalesef gerginliği tırmandıranlar komşumuz. Gerginliği artıranlar komşumuz, diyalogdan kaçanlar komşumuz. Ancak ülkemizin, milletimizin haklarını çiğnetmeyeceğiz, hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğiz.”

HAYRETLE İZLİYORUZ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin yaptırım kararına ilişkin ise şunları söyledi: “CAATSA’nın hem komşumuz hem de müttefikimiz olan bazılarını sevindirmesini hayretle karşılıyor ve not ediyoruz. Bunun bilinmesi lazım. Olaylara soğukkanlı şekilde baktığımızda ABD’nin bu aldığı kararın yanlış olduğunu görmesini ve bu karardan bir an önce dönmesini, bu kararın sadece Türkiye’yi değil aynı zamanda NATO ittifakını, aynı zamanda da ABD’nin buradaki birtakım çalışmalarını da olumsuz etkileyeceğini görmelerini bekliyoruz.”