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'Aksaray'ı toplayın gelin' demişti... Polisi tehdit eden ehliyetsiz sürücüye para cezası

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#Aksaray#Ehliyetsiz Sürücü#Polis
Aksarayı toplayın gelin demişti... Polisi tehdit eden ehliyetsiz sürücüye para cezası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 17:01

Aksaray'da ehliyetsiz sürücüsü Tayfur İ., muayenesiz ve sigortasız olduğu belirlenen otomobilini parka çektirmek isteyen polislere direndi. Telefonla konuştuğu kişiye, "Aksaray'ı toplayın gelin. Bunların kaşıntısı var" diyerek polisi tehdit eden Tayfur İ.'ye 4 bin 270 lira ceza kesilip serbest bırakıldı.

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Kent merkezinde, polis ve bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilin muayenesiz ve sigortasız olduğu tespit edildi. Sürücü Tayfur İ.'nin de ehliyetinin olmadığı anlaşılınca ekipler, otomobili otoparka çektirmek istedi.

Bunun üzerine ekiplere direnen Tayfur İ., cep telefonuyla birini arayıp, "Aksaray'ı toplayın gelin. Bunların kaşıntısı var" diyerek polisleri de tehdit etti. Tayfur İ. gözaltına alınırken araç da çekiciyle otoparka çekildi.

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4 BİN 270 LİRA CEZA KESİLDİ

Tayfur İ.'ye 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'sigortasız araç kullanmak' ve 'muayenesiz araç kullanmak'tan 4 bin 270 lira ceza kesildi. Kesilen cezanın ardından Tayfur İ. serbest bırakıldı.

'Bunların kaşıntıları var' deyip polisi dövdürmek için adam çağırdı! Aksaray’da muayenesiz, sigortasız araçla trafikte yakalanan ve savcılıkça aranması olan sürücü aracının bağlanacağını duyunca telefonla aradığı kişiye polislerin kaşıntısı olduğunu söyleyerek, “Burada adam kesiyorlar, 10 kişi birden üzerimize çullanıyor. Aksaray’ı topla gel bunların kaşıntıları var” dedi. Aracının değerli olduğunu belirten ve agresif tavırlarla memurlara zorluk çıkaran sürücü, “Ben deliyim, kafama da sıksanız o arabayı yakarım ama vermem” dedi.
daha fazla video için'Bunların kaşıntıları var' deyip polisi dövdürmek için adam çağırdı!
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#Aksaray#Ehliyetsiz Sürücü#Polis

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