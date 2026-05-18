Aksaray'daki kuyu faciası! 3 kişi hayatını kaybetmişti... Can simitlerini kendisini kurtarmaya gelenlere giydirmeye çalışmış

Haberin Devamı

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Koçpınar köyünde meydana geldi. Kent merkezinde inşaatlarda birlikte kalıp ustası olarak çalışan İsmail (42), Recep (32) ve Mehmet Yeşildal (28) kardeşler ile akrabaları Murat Yeşildal (30), kendilerine ait elma bahçesine gitti. Yeşildal kardeşler, ağaçları sulamak için kullandıkları 16 metre derinliğindeki su kuyusunu temizlemek istedi. Bunun için İsmail Yeşildal, halat ve kurdukları düzenekle kuyuya indi. Ancak İsmail Yeşildal geri çıkmadı. Seslendikleri ağabeyleri cevap vermeyince durumdan şüphelenen Recep ve Mehmet Yeşildal ile akrabaları Murat Yeşildal da kuyuya indi. Ancak onlar da geri çıkmayınca bu sırada bahçede bulunan İsmail Yeşildal'ın oğlu, yardım istemek için köye giderek durumu komşuları Ayhan Beşer'e anlattı.

Haberin Devamı

YARDIM İÇİN KUYUYA İNDİ, ZEHİRLENDİĞİNİ ANLAYINCA YUKARI ÇIKTI

Ayhan Beşer de Yeşildal'ın oğluna “Sen köye git yardım çağır. Ben de kuyuya inip, müdahale edeyim” dedi. Yardım için bahçeye gelip kuyuya inen Beşer, nefes almakta güçlük çekip metan gazından etkilendiğini anlayınca tekrar yukarı çıktı. Bu sırada köylüler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

CAN SİMİDİNİ, KENDİSİNİ KURTARMAYA GELENLERE GİYDİRMEYE ÇALIŞMIŞ

Kendi imkanlarıyla kurtulan Ayhan Beşer, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekipler, ilk önce kuyuya can simidi attı. Ardından da kuyuya inen kurtarma ekipleri, dibinde 70 santimetre su bulunan kuyuda metan gazından etkilenin 4 kişiye ulaştı. İsmail Yeşildal'ın atılan can simitlerini kendisini kurtarmaya gelen kardeşleri ve akrabasına giydirmeye çalıştığı belirlendi. İlk olarak İsmail Yeşildal kuyudan çıkartılarak ambulansla, aynı hastaneye kaldırıldı. Ardından diğer 3 kişi kuyudan çıkartıldı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde ağabeylerini kurtarmaya inen Recep ve Mehmet Yeşildal ile akrabaları Murat Yeşildal'ın öldüğünü belirledi. 3 kişinin cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Haberin Devamı

Hastaneye kaldırılan Ayhan Beşer ve İsmail Yeşildal taburcu oldu.

Mehmet Yeşildal, Murat Yeşildal, Recep Yeşildal

"HER YIL KUYUYU TEMİZLİYORDUK"

Kendisini kurtarmak isterken yaşamını yitiren kardeşleri Recep ve Mehmet Yeşildal ile akrabası Murat Yeşildal'ın cenazesine katılan İsmail Yeşildal, yaşadıklarını anlattı.

Kuyuyu her yıl temizlediklerini belirten Yeşildal, ''Kuyudan, biriken pislik malzemeyi çıkarıyorduk. Merdiven suya kadar iniyordu. Kuyuyu biz bahçe sulamak için kullanıyorduk. Her yıl kuyuyu temizliyorduk. Bu yıl böyle bir olay başımıza geldi. Bir dengesizlik oldu. Bu girdiğimizde dipten hiçbir şey çıkaramadık. Dinamo suyu bitiremedi ve sıkıntı çıktı. Ona bakarken oldu. İçerde bir gaz kokusu almadık. Oksijen yetersizliği vardı'' dedi.

Haberin Devamı

Kendisini kurtarmaya gelenlere, AFAD ekiplerinin attığı can yeleklerini giydirmeye çalıştığını hatırladığını belirten Yeşildal, ''Yelek giydirmeye çalıştığımı hatırlıyorum. O anlar bulanıktı. Benimle birlikte kuyuda kurtarmak için AFAD uğraşıyordu. Ben indiğimde kuyunun dibinde yaklaşık 1 metre su vardı'' diye konuştu. Yeşildal, kız kardeşi ve yakınlarına sarılıp ağladı.

"KUYUDA GAZ VARDI"

Kurtarmak için kuyuya inen ve gazdan etkilendiğini anlayınca kendi imkanlarıyla tekrar çıkan komşuları Ayhan Beşer, ''Beni komşumuzun oğlu çağırdı. Ben de kurtarmak için kuyuya indim. Nefesim daralıp, göğsüm ağrıyınca, tekrar kendi imkanlarımla dışarı çıktım. Hala daha göğsüm arıyor. Kuyuda bir gaz vardı ve beni etkiledi” dedi.

Haberin Devamı

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Recep ve Mehmet Yeşildal kardeşler ile akrabaları Murat Yeşildal'ın cenazesi, Koçpınar köyü mezarlığında toprağa verildi.