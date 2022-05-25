Aksaray'daki kan donduran cinayette yeni detaylar: Kan izlerini yok edemeyince otomobili yakmış

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Ortaköy ilçesi Bozkır köyünde oturan çiftçi Murathan Bilgiç, pazar günü öğle saatlerinde yakınlarına arkadaşı Sebrail Atmaca'nın kendisine olan 40 bin liralık borcunu ödemek için çağırdığını söyleyerek evden ayrıldı. Geç saatlere kadar Bilgiç’ten haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri kırsalda arama çalışması başlattı. Çalışmalara köylüler de destek verdi. Jandarma, çalışmalar sırasında Sebrail Atmaca sürekli ağlayınca şüphe üzerine gözaltına aldı. Ekipler, Atmaca’nın traktöründe yaptığı incelemede kan lekelerine rastladı. Gözaltına alınan Atmaca, Bilgiç’i tabancayla 3 el ateş ederek öldürüp, traktörünün arkasına bağlı kepçeyle kazdığı çukura gömdüğünü itiraf etti. Atmaca’nın gösterdiği yerde kazı yapan ekipler, Murathan Bilgiç’in cesedine ulaştı.

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"KAN LEKELERİ ÇIKMIYORDU, OTOMOBİLİ YAKTIM"

Ortaköy İlçe jandarma Komutanlığı’nda sorguya alınan Sebrail Atmaca, ifadesinde "Murathan Bilgiç ile aramızda satın aldığım otomobilin kalan 40 bin liralık borcu nedeniyle husumet vardı. Olay günü aramızda tartışma çıktı, bana küfretmeye başladı. Tabancamla Bilgiç'in göğsüne 2, başına 1 el ateş ettim. Öldüğünden emin olduktan sonra cesedini taşımak istedim ancak cesedin ağırlığını taşıyamadım. Traktörümün arkasına bağlı kepçeye cesedi yükledim. Açık arazide bulunan bir mandıranın foseptiğine cesedi atıp, üzerine toprak boşalttım. Otomobildeki kan lekeleri çıkmıyordu, otomobilini de ateşe vererek yaktım. Olaydan sonra pişman oldum" dedi.

Sebrail ​Atmaca, jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi morgundan alınan Murathan Bilgiç’in cenazesi, Ortaköy ilçesi Bozkır köyünde toprağa verildi. Bilgiç’in kuzeni Duran Deniz, “Arama çalışmalarında durduk yere ağlayınca herkes ondan şüphelendi. Çok şükür olay ortaya çıktı. Hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Herkes şaşırıp kalıyor. Bu olaydan dolayı çok üzgünüz” dedi.