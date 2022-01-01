Aksaray'daki feci kazada yeni detaylar! Aileden geriye bir arada çekilen fotoğraflar kaldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bankacı Funda hesapları boşalttıBankacı Funda hesapları boşalttı#BANKA
Onlarcası görüntülendi... Yine stokçulukOnlarcası görüntülendi... Yine stokçuluk!#Stokçuluk
Bakan Kasapoğlu yeni spor yasasındaki hedefi anlattı: Her başkan kendi döneminden sorumlu...Bakan Kasapoğlu yeni spor yasasındaki hedefi anlattı: "Her başkan kendi döneminden sorumlu..."#Bakan Kasapoğlu
Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi İşte Talih Kuşunun konduğu şehir...Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi! İşte 'Talih Kuşu'nun konduğu şehir...#Milli Piyango
Milyonların gözü açıklanacak rakamlarda Ek zam gelecek mi İşte son durum...Milyonların gözü açıklanacak rakamlarda! Ek zam gelecek mi? İşte son durum...#Memur
Doktorlar da şaşkın Pandemide yeni dönem: Tesadüfi KovidDoktorlar da şaşkın! Pandemide yeni dönem: 'Tesadüfi Kovid'#Koronavirüs
Kahreden kaza Aileden geriye bir arada çekilen fotoğraflar kaldıKahreden kaza! Aileden geriye bir arada çekilen fotoğraflar kaldı#Aksaray
Uygulama bugün başladı Ödenecek rakamlar belli olduUygulama bugün başladı! Ödenecek rakamlar belli oldu#Depozito
Kaşar peynirinde akılalmaz hile Bunu mutlaka kontrol edinKaşar peynirinde akılalmaz hile! Bunu mutlaka kontrol edin #Kaşar Peyniri
Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz! Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…#Ediz Hun
Ethereumun arkasındaki sekiz kişilik yüzük kardeşliğiEthereum'un arkasındaki sekiz kişilik 'yüzük kardeşliği'#Ethereum
Bakan Kocadan yılbaşı gecesi hastanelere ziyaretBakan Koca'dan yılbaşı gecesi hastanelere ziyaret#Sağlık Bakanı
Geceye damga vurdular Sabri Sarıoğlu: Ölüm grubuna düştümGeceye damga vurdular! Sabri Sarıoğlu: Ölüm grubuna düştüm#O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
Fırıncının, okulu sevmeyen oğluydu, dünya onun yeteneğine şapka çıkardıFırıncının, okulu sevmeyen oğluydu, dünya onun yeteneğine şapka çıkardı #Anthony Hopkins
Yılın aşk bombası İrem Helvacıoğludan geldi... Ünlü isimler yeni yıla böyle girdiYılın aşk bombası İrem Helvacıoğlu'dan geldi... Ünlü isimler yeni yıla böyle girdi!#İrem Helvacıoğlu
HABERLERGündem Haberleri

Aksaray'daki feci kazada yeni detaylar! Aileden geriye bir arada çekilen fotoğraflar kaldı

#Aksaray#Trafik Kazası#KAZA

Aksaray'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı, 7 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Otomobil sürücüsü gurbetçi Nuri Bal’ın (60), 2,43 promil alkollü olduğu tespit edilirken, 6 kişilik Ergün ailesinin de yeni yıl kutlamasından döndükleri belirtildi. Aileden geriye bir arada çektirdikleri fotoğraflar kaldı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 00.30 sıralarında merkeze bağlı Yeşilova Beldesi yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Nuri Bal (60) yönetimindeki Almanya plakalı otomobil, İbrahim Ergün (47) yönetimindeki 68 DP 674 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Her iki aracın hurdaya döndüğü kazada, gurbetçi Nuri Bal ile diğer otomobilin sürücüsü İbrahim Ergün, eşi Semiha (54), kızları Rumeysa (12), Sümeyra (19), Ceyda Uğurlu (22) ve torunları Asel Uğurlu (3) yaşamını yitirdi.

Aksaraydaki feci kazada yeni detaylar Aileden geriye bir arada çekilen fotoğraflar kaldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, ölen kişilerin cansız bedenlerini, sıkıştıkları yerden çıkardı. Cenazeler, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna götürüldü.

İlgili Haber

Aksarayda katliam gibi kaza Çok sayıda can kaybı varAksaray'da katliam gibi kaza! Çok sayıda can kaybı varHaberi görüntüle

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KONTROLÜ YİTİRMİŞ

Kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, otomobil sürücülerinden alınan kan örnekleri incelendi. Yapılan tetkiklerde Nuri Bal’ın 2,43 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü Bal’ın direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin, karşı şeride geçtiği belirlendi.

Haberin Devamı

Aksaraydaki feci kazada yeni detaylar Aileden geriye bir arada çekilen fotoğraflar kaldı

KUTLAMADAN DÖNÜYORLARDI

Ergün ailesinin, kent merkezinde yaşayan kızları Cennet’in evinde yeni yılı kutladıktan sonra beldedeki evlerine çıkmak için yola çıktıkları ifade edildi. Aileden geriye 1 ay önce kızları Rumeysa’nın doğum gününde çekilen fotoğrafları kaldı.

Kazada yaşamını yitirenlerin otopsi işlemlerine henüz başlanmadığı öğrenildi.

Aksaraydaki feci kazada yeni detaylar Aileden geriye bir arada çekilen fotoğraflar kaldı

Aksaraydaki feci kazada yeni detaylar Aileden geriye bir arada çekilen fotoğraflar kaldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aksaray#Trafik Kazası#KAZA

BAKMADAN GEÇME!

Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…

Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz! Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…

#Ediz Hun
‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

#Burak Bulut
İstanbulun vefası İşgalde bile unutmamışlar

İstanbul'un vefası! İşgalde bile unutmamışlar

#Sokak Köpekleri

BAKMADAN GEÇME!

Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…

Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz! Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…

#Ediz Hun
‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

#Burak Bulut
İstanbulun vefası İşgalde bile unutmamışlar

İstanbul'un vefası! İşgalde bile unutmamışlar

#Sokak Köpekleri