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DHA
Haber Giriş: 14.07.2020 - 20:12,Son Güncelleme:

Aksaray'da zincirleme trafik kazası! 9 kişi yaralandı

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Aksaray'da zincirleme trafik kazası! 9 kişi yaralandı
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Aksaray’da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada, 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Aksaray- Ankara yolu Nevşehir kavşağı yakınlarında meydana geldi. Nagihan Keskin yönetimindeki 06 BD 5369 plakalı otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen İsmail Dilekçi’nin (29) kullandığı 68 KH 522 plakalı otomobile arkadan çarpmasıyla toplam 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada aralarında sürücülerinde bulunduğu 9 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 9 yaralı ardından, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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