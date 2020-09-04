Aksaray'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, saat 04.30 sıralarında Aksaray- Adana yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Şanlıurfa'dan İstanbul'a giden Hacı Mehmet Uyuşmaz yönetimindeki 63 AS 926 plakalı yolcu otobüsü, kavşakta İbrahim Çetinkaya'nın (43) kullandığı briket yüklü 68 DE 175 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otobüs, refüje çarptı. İhbar üzerine, kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü İbrahim Çetinkaya, yanındaki Ömer Çetinkaya (18) ve otobüsteki yolculardan Ali Rıza Kurnaz (18), Ahmet Ayıkgöz'e (64) sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolcu otobüsü muavini Adil Ceylan, 29 yolcu olduğunu belirterek, şoförün yanındaki koltukta uyuduğunu, büyük gürültü duyduğunu ve koridora düştüğünü söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.