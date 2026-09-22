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Aksaray'da yolcu alma kavgasında silah sesini duyan şoför kalp krizi geçirdi

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#Aksaray#Yolcu Kavgası#Özel Halk Otobüsü
Aksarayda yolcu alma kavgasında silah sesini duyan şoför kalp krizi geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 12:26

Aksaray’da meslektaşıyla yolcu alma meselesi yüzünden çıkan kavgada, duraktaki saldırı ve silah sesinden korkan özel halk otobüsü şoförü Bünyamin Şakar (64) kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Şakar’ın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Olay, saat 10.00 sıralarında Aratol İstiklal Mahallesi Sultan Mesud Öğrenci Erkek Yurdu önündeki durakta meydana geldi. Bünyamin Şakar, idaresindeki halk otobüsü ile yurt önündeki durağa yolcu almak için yanaştı.

Aksarayda yolcu alma kavgasında silah sesini duyan şoför kalp krizi geçirdi

İddiaya göre, ardından gelen diğer şoför ile Şakar arasında yolcu alma yüzünden tartışma çıktı. İsmi henüz belirlenemeyen diğer sürücü yakınlarını çağırdı. Durağa gelen yakınları Şakar’ın aracına saldırdı ve aralarından biri havaya 2 el ateş açtı.

Aksarayda yolcu alma kavgasında silah sesini duyan şoför kalp krizi geçirdi

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Silah sesinden korkan Şakar, kalp krizi geçirip yere yığıldı. Silah sesini duyan öğrencilerin ihbarıyla olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şakar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçiren Şakar’ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Aksarayda yolcu alma kavgasında silah sesini duyan şoför kalp krizi geçirdi

Polis ekipleri olay yerinden kaçan diğer şoför ile yakınlarını yakalamak için çalışma başlattı.

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#Aksaray#Yolcu Kavgası#Özel Halk Otobüsü

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