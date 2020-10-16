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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)
Haber Giriş: 16.10.2020 - 14:10 | Son Güncelleme:

Aksaray'da veliler okul önünde sosyal mesafeyi unuttu

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Aksaray'da veliler okul önünde sosyal mesafeyi unuttu
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AKSARAY’da Timur Sarafoğlu İlkokulu’nda öğrenciler, okuldan koronavirüs tedbirleri kapsamında mesafeli ayrılırken, okul önünde bekleyen veliler sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.

Taşpazar Mahallesi’nde bulunan Timur Sarafoğlu İlkokulu’nda okul dağılımı sırasında öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde sosyal mesafeli olarak okuldan ayrılırken, okul önünde bekleyen aileler sosyal mesafeyi unuttu. Okul güvenliği, velileri sosyal mesafe konusunda uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen veliler sosyal mesafeyi unutarak, çocuklarını alıp okuldan uzaklaştı. Bazı veliler ise kalabalığa tepki gösterdi.

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