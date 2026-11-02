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Aksaray'da vahşet! Eski eşini 15 bıçak darbesiyle öldürdü

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#Kadın Cinayeti#Aksaray#Şefika Yeşildağ
Aksarayda vahşet Eski eşini 15 bıçak darbesiyle öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2026 11:17

Aksaray'da Osman Oruç, çocuğunu görme bahanesiyle gittiği evde tartıştığı eski eşi Şefika Yeşildağ'ı 15 bıçak darbesiyle öldürdü. Acı haberi alıp olay yerinde gelen anne Döne Yeşildağ, gözyaşlarıyla, "Kızımı sürekli rahatsız ediyordu. Dün yine rahatsız etti" dedi.

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Olay, saat 08.30 sıralarında, Tacin Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Oruç (33), çocuğunu görme bahanesiyle, eski eşi Şefika Yeşildağ'ın (33) evine geldi. Çift arasında burada belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada Osman Oruç, 1 çocuk annesi Şefika Yeşildağ'ı vücudunun 15 yerinden bıçakladı.

Aksarayda vahşet Eski eşini 15 bıçak darbesiyle öldürdü

Polisi arayan Osman Oruç, eşini bıçakladığını söyleyerek “Gelin beni alın" dedi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin kontrolünde Yeşildağ'ın öldüğü belirlendi. Osman Oruç, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yeşildağ'ın cansız bedeni ise temizlik görevlisi olarak çalıştığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Aksarayda vahşet Eski eşini 15 bıçak darbesiyle öldürdü

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ANNESİ VE KIZ KARDEŞİNİ YAKINLARI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Şefika Yeşildağ'ın kız kardeşi Gülizar ve annesi Döne Yeşildağ, haberi alıp eve geldi. Döne Yeşildağ, gözyaşlarıyla, "Kızımı sürekli rahatsız ediyordu. Dün yine rahatsız etti" dedi. Anne ile kızını, yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Aksarayda vahşet Eski eşini 15 bıçak darbesiyle öldürdü

Osman Oruç’un emniyetteki sorgusu sürüyor.

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#Kadın Cinayeti#Aksaray#Şefika Yeşildağ

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