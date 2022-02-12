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Aksaray'da vahşet! Eşinin boğazını kesip 4 yerinden bıçakladı

#Aksaray#Kadına Şiddet#Bıçaklı Saldırı
Aksarayda vahşet Eşinin boğazını kesip 4 yerinden bıçakladı

Aksaray’da eşiyle tartışan ve tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu ekmek bıçağıyla eşinin önce boğazını kesip 4 ayrı yerinden bıçaklayarak yaraladı.

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Olay, bugün öğle saatlerinde Çerdiğin Mahallesi 1053 Sokakta bulunan Yar Apartmanının 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Döndü Ö. (45) ile eşi Yüksel Ö. (46) arasında ailevi sebeplerden tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu Yüksel Ö. mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşine saldırdı. Bıçakla önce eşinin boğazını kesen Yüksel Ö. daha sonra karın ve kollarından olmak üzere eşini 4 ayrı yerden bıçakladı. Bu sırada anne ve babasının kavgasını ayırmak için mücadele eden 16 yaşındaki A.Ö. de müdahale ederken babasının elindeki bıçakla elinden yaralandı.

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Olayın ardından kayıplara karışan Yüksel Ö. polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı ortak çalışmayla yakalandı. Yüksel Ö. Aksaray’ın merkeze bağlı Cankıllı köyünde bir ikamette yakalanarak gözaltına alındı. Özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Yüksel Ö. polis merkezinden çıkarılırken gazetecilerin “Neden eşini bıçakladın?” sorusuna, “Ailevi meseleler, ceviz kabuğunu doldurmayacak sorunlar. Çok pişmanım. 25 yıllık hayat arkadaşımın canına kastettim. Öfkeyle yapılmış bir hata, başka bir şey değil. Allah kimseye vermesin” diye cevap verdi.

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#Aksaray#Kadına Şiddet#Bıçaklı Saldırı

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