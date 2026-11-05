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Aksaray'da turist kafilesi kaza yaptı: 2'si ağır 16 kişi hastaneye kaldırıldı

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#Aksaray Kaza#Yabancı Turistler#Alayhan Köyü
Aksarayda turist kafilesi kaza yaptı: 2si ağır 16 kişi hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 08:59

Aksaray-Nevşehir kara yolunda sabah saatlerinde yabancı turistleri taşıyan midibüs devrildi. Alayhan köyü mevkiinde yaşanan kazada yaralanan 16 turist, AFAD ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kaza, saat 08.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolu Alayhan köyü yakınlarında meydana geldi.

Aksarayda turist kafilesi kaza yaptı: 2si ağır 16 kişi hastaneye kaldırıldı

Brezilya, Costra Rica ve Tayvanlı turistleri, Avanos'tan Sultanhanı ilçesine taşıyan midibüs, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır, 16 kişi yaralandı.

Aksarayda turist kafilesi kaza yaptı: 2si ağır 16 kişi hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

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#Aksaray Kaza#Yabancı Turistler#Alayhan Köyü

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