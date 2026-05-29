Aksaray'da tur otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda yaralı

#Trafik Kazası#Aksaray#Tur Otobüsü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2026 08:23

Nevşehir kara yolunun 45'inci kilometresinde tur otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarpıp, karşı şeride geçti. Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul'dan-Nevşehir'e doğru, Kapadokya gezisine giden Uğur Harnedar'ın kullandığı 34 MUC 700 plakalı tur otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, refüje çarparak karşı şeride geçti. Otobüste 45 yolcu, 2 şoför, 1 muavinin bulunduğu ve kaza nedeniyle 16 kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar Aksaray ve Nevşehir'deki hastanelere kaldırıldı, diğer yolcular ise başka bir otobüsle yola devam etti.

Hafif yaralanan sürücü Uğur Harnedar, ''Yokuş aşağı giderken oldu. Hızımız da yoktu. Araba birden attı kendini. Toparlamadım ama anca bu kadar. Buna da çok şükür. yoksa daha kötü olabilirdi'' dedi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

