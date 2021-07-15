MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAksaray'da tatil yolunda feci kaza: Yaralılar var
GeriGündem Aksaray'da tatil yolunda feci kaza: Yaralılar var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY (DHA)
Haber Giriş: 15.07.2021 - 10:30 | Son Güncelleme:

Aksaray'da tatil yolunda feci kaza: Yaralılar var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aksaray'da tatil yolunda feci kaza: Yaralılar var

Aksaray'da bayram tatili için memleketlerine giden iş arkadaşlarının bulunduğu otomobil, şarampole devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul'dan memleketleri Osmaniye’ye bayram tatiline gitmek için yola çıkan inşaat işçilerinin bulunduğu İbrahim Ak (47) yönetimindeki 34 BD 1349 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün arkadaşlarıyla sohbet ederken kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada hurdaya dönen araçta, sürücü İbrahim Ak ile arkadaşları Servet Seyhan (48), Selahattin Çelik (46) ile Beytullah Avcı (24) yaralandı.

Tarlada koyun otlatan çobanın ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İşçilerin, ailelerine bayram için aldıkları şeker ve eşyaların yola savrulduğu görüldü.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi