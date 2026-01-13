×
Aksaray'da şüpheli ölüm! Çiftlik evinde ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Aksaray#Recep Bekmezci#Ölüm
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2026 21:24

Aksaray´da çiftçi Recep Bekmezci (45), koyun yetiştirdikleri çiftlik evinde ölü bulundu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Sevinçli köyünde meydana geldi. 3 çocuk babası Recep Bekmezci, dün akşam saatlerinde babasıyla dönüşümlü olarak kaldığı çiftliğe gitti.

Koyunlarını besleyip, bakımını yapan Bekmezci, çiftlikteki müstakil evde ısınmak için kömür sobasını yakıp uyudu. Bugün telefonla Bekmezci'ye ulaşamayan yakınları, çiftliğe gittiklerinde yatağının yanında hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Bekmezci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda darp ve yara izi olmayan Bekmezci'nin, kalp krizi veya sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor.

Bekmezci'nin cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

