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Aksaray’da şiddetli kar ve tipi tüm yolları kapattı

#Kar Yağışı#Aksaray#Kapalı Yol
Aksaray’da şiddetli kar ve tipi tüm yolları kapattı

Aksaray’da gece yarısı etkisini artıran kar yağışı ve tipi tüm yolları kapattı. Gece saat 23.30 sıralarında başlayan ve kısa sürede tüm kenti beyaza bürüyen kar yağışı tipinin de etkisiyle hayatı trafiği adeta felç etti.

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Aksaray’da akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı gece saat 23.30 sıralarında yerini kar yağışına bıraktı. Şiddetli bir şekilde başlayan kar yağışı saatlerce etkisini sürdürürken tipinin de etkili olması kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Aksaray - Konya, Ankara, Nevşehir ve Adana Karayolları gidişli gelişli olmak üzere tüm araç trafiğine kapatılırken, kentte tüm ilçe, belde ve köy yolları da kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Polis ve jandarma ekipleri karayolları başta olmak üzere kentin tüm güzergahlarında görev aldı. Polis ekipleri karayollarında duba ve şeritlerle yolları tamamen trafiğe kapatılırken hiçbir aracın geçişine izin verilmedi. Kamyon ve tır gibi tonajlı araçlar ise bölgede bulunan en yakın dinlenme tesislerine yönlendirildi. Özellikle Aksaray - Nevşehir ve Konya Karayolunda görüş mesafesi yer yer 2 metreye kadar düştü. Kent genelinde kar yağışı ve tipi halen etkisini sürdürürken tüm ekipler yollarda güvenlik önlemine devam ediyor

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#Kar Yağışı#Aksaray#Kapalı Yol

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