Aksaray'da Selçuklu dönemine ait 5 mezar bulundu

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Aksaray Belediyesi ile Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Selçuklu hükümdarı 2'nci Kılıçarslan’ın türbesi ve köşkünde 2020 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor. Restorasyon çalışmalarına sırasında 5 mezar bulundu.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, ''2. Kılıçarslan türbesi ve köşkünde, 2020 yılında belediyemiz ve vakıflar müdürlüğümüz ile çalışma başlatmıştık. Titizlikle devam eden çalışmalarda artık sona geliyoruz. Geçtiğimiz günlerde zemin iyileştirme çalışmaları sırasında yeni mezarlara ulaştık. Türbenin hemen yanında olması nedeniyle bu mezarlar çok önemli. İl Kültür Turizm Müdürlüğümüz ve Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz tarafından incelemeleri yapıldı. Çalışmalar devam ediyor. Uzman arkadaşlar da mezarların Selçuklu devleti komutanlarına ve aile fertlerine ait olacağını tahmin ediyorlar. Kesme tuğladan mezarların etrafının örülmüş olması onları önemli hale getiriyor. Kaç yüz yıldır toprak altında bilinmiyor. Çalışmalar tamamlandığında kamuoyuna yine bilgi paylaşımı yapacağız” dedi.