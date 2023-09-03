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Meteorolojinin uyarÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlar dÃ¼n geceden itibaren birÃ§ok ilde etkili oldu. Aksaray'da ÅŸehir genelinde Ã¶zellikle yÃ¼ksek kesimlerde etkili olan saÄŸanak kÄ±sa sÃ¼rede sel afetini de beraberinde getirdi. Merkeze baÄŸlÄ± SevinÃ§li kÃ¶yÃ¼ ve KireÃ§lik mevkiinde aniden bastÄ±ran sel sularÄ± Ã¶nce petrol istasyonunu sonra da yolda geÃ§en araÃ§larÄ± sular altÄ±nda bÄ±raktÄ±. Yolda akÄ±ntÄ±ya kapÄ±lan birÃ§ok araÃ§ yolun hemen yakÄ±nÄ±nda bulunan sulama kanalÄ±na ve tarÄ±m arazilerine sÃ¼rÃ¼klendi. BÃ¶lgedeki birÃ§ok belde ve kÃ¶yde yollar Ã§Ã¶ktÃ¼. GÃ¶le dÃ¶nÃ¼ÅŸen yollarda adeta can pazarÄ± yaÅŸandÄ±.

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Olay yerine Ä°l Afet ve Acil Durum MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil YardÄ±m, polis, jandarma ve Aksaray Belediyesi Ä°tfaiye MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri sevk edildi. KÄ±sa sÃ¼rede olay yerine intikal eden kurtarma ve saÄŸlÄ±k ekipleri sele kapÄ±lan araÃ§ ve vatandaÅŸlarÄ± kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±.

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Sel sularÄ±na kapÄ±lÄ±p araziye dÃ¼ÅŸen araÃ§larÄ±n birinde bulunan 50â€™li yaÅŸlarda GÃ¼lseren En isimli kadÄ±n boÄŸularak hayatÄ±nÄ± kaybederken, mahsur kalan 13 kiÅŸi ekiplerce kurtarÄ±ldÄ±. Sele kapÄ±larak hafif ÅŸekilde yaralanan 7 kiÅŸi ise ambulanslarla Aksaray EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi Acil Servisine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedavi altÄ±na alÄ±nan yaralÄ±larÄ±n saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilirken kurtarma ekipleri bÃ¶lgede kayÄ±p olduÄŸu bildirilen bir baba ve Ã§ocuÄŸu iÃ§in arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. BÃ¶lgede bulunan kÃ¶y ve beldelerde de birÃ§ok ev sular altÄ±nda kalÄ±rken, AFAD ekipleri evlerde tahliye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±.

NEVÅžEHÄ°R'DE 2 KÄ°ÅžÄ° HAYATINI KAYBETTÄ°

NevÅŸehir'de saat 20.00 sÄ±ralarÄ±nda GÃ¼lÅŸehir ilÃ§esi TuzkÃ¶y Mahallesi tuz ocaÄŸÄ± mevkisinde sel meydana geldi. Åževket ÅžimÅŸek yÃ¶netimindeki 40 EK 339 plakalÄ± otomobil, seyir halindeyken saÄŸanak yaÄŸmur baÅŸladÄ±. Etkili olan saÄŸanakÂ sele dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼rken seyir halindeki otomobil de taÅŸkÄ±nla sÃ¼rÃ¼klendi. Ã‡evredekilerin ihbarÄ±yla olay yerine jandarma, saÄŸlÄ±k veÂ AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler Ã§iftin bulunmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

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BÃ¶lgede Ã§alÄ±ÅŸma yapanÂ ekipler, sel sularÄ±na kapÄ±lan otomobili boÅŸ halde buldu. Sel sularÄ±nda gÃ¶zden kaybolan Åževket ve ZÃ¶hre ÅžimÅŸek Ã§iftinin cansÄ±z bedenleri, yaklaÅŸÄ±k 3 saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan araÃ§larÄ±na 500 metreÂ uzaklÄ±kta bulundu. Ã‡iftin cenazesiÂ otopsi iÃ§inÂ NevÅŸehir Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

KAYSERÄ°'DE YOLLAR GÃ–LE DÃ–NDÃœ

Kayseri'de ise akÅŸam saatlerinde saÄŸanak yaÄŸmur baÅŸladÄ±. KÄ±sa sÃ¼rede ÅŸiddetini artÄ±ran yaÄŸmur, kent genelinde etkili oldu. Yollar saÄŸanak yaÄŸmur nedeniyle gÃ¶le dÃ¶ndÃ¼.

YeÅŸilhisar, PÄ±narbaÅŸÄ±, HacÄ±lar ve BÃ¼nyan ilÃ§elerinde saÄŸanak yaÄŸmur nedeniyle bazÄ± bÃ¶lgelerde dere yataklarÄ± taÅŸarak, sele neden oldu. sel nedeniyle araÃ§lar ve ekili araziler zarar gÃ¶rdÃ¼. VatandaÅŸlar sel sularÄ±nÄ± cep telefonlarÄ± ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi.