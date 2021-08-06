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Gündem
Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)
Haber Giriş: 06.08.2021 - 12:44 | Son Güncelleme:

Aksaray'da sanayi sitesinde yangın paniği

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Aksaray'da sanayi sitesinde yangın paniği

Aksaray'da, sanayi sitesindeki tamirhanenin çatısında çıkan yangın, yandaki inşaat malzemesi deposuna sıçradı. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Malzemeleri kurtarmak isteyen 6 kişi ise dumandan etkilendi.

Sanayi sitesindeki Fatih Şen’e ait lokantanın bitişiğinde bulunan tamirhanenin çatısında, saat 10.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken alevler, yandaki inşaat malzemesi deposuna da sıçradı. Bu sırada çevredekiler de malzemeleri dışarı çıkarmak istedi. Tahliye sırasında dumandan etkilenen 6 kişiye, ambulansta sağlık ekibince müdahale edildi.

Esenyurtta fabrikada yangın
Esenyurt'ta fabrikada yangın

İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürme çalışması sürüyor.

Aksarayda sanayi sitesinde yangın paniği

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