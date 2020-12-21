MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAksaray’da sahte içki operasyonu: 5 gözaltı
GeriGündem Aksaray’da sahte içki operasyonu: 5 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)
Haber Giriş: 21.12.2020 - 17:38 | Son Güncelleme:

Aksaray’da sahte içki operasyonu: 5 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aksaray’da sahte içki operasyonu: 5 gözaltı
Abone Olgoogle-news

AKSARAY’da, sahte içki üretimi ve satışı yapılan 4 farklı adrese düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 4 farklı adreste sahte içki yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Adreslere yapılan baskında sahte içki yapımında kullanılan 60 litre alkol ele geçirildi. Aramalarda 409 şişe gümrük kaçağı içki, 650 boş şişe, 100 alkol şişesi kapağı, 4 top rulo halinde marka amblemleri, 300 litrelik alkol yapımında kullanılan vanalı tank ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltınan alınan S.B. (38), Ş.D. (37), R.D. (58), O.B.(32) ve H.B.(54) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sinan Balkır tutuklanırken diğer 4 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak içkilerin ise İstanbul ve Aksaray’da yılbaşı öncesi piyasaya sürülmeyi planlandığı öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle