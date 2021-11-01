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Aksaray'da saf alüminyum ele geçirildi! 49 milyon lira değerinde...

#Aksaray#Alüminyum#Jandarma
Aksarayda saf alüminyum ele geçirildi 49 milyon lira değerinde...

Aksaray'da jandarmanın düzenlediği operasyonda otomobilde 16 kilo saf alüminyum ele geçirildi. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na gönderilen ve nükleer enerji, füze ve el yapımı patlayıcı imalatında kullanılan saf alüminyumun piyasa değerinin yaklaşık 49 milyon lira olduğu belirlendi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir otomobilde saf alüminyum taşındığı bilgisine ulaştı. Aracı takibe alan jandarma ekipleri, Ekecik Şeyhler köyü yakınları otomobili durdurdu. Yapılan aramada çuval içinde 4 külçe halinde, 16 kilo saf alüminyum ve 1 tabanca ele geçirildi. Sürücü T.Y. (48) gözaltına alındı.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na gönderilen, nükleer enerji, füze ve el yapımı patlayıcı imalatında kullanılan saf alüminyumun piyasa değerinin yaklaşık 49 milyon lira olduğu belirtildi.

Aksarayda saf alüminyum ele geçirildi 49 milyon lira değerinde...

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#Aksaray#Alüminyum#Jandarma

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