×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Aksaray'da rüşvet soruşturması: 9 zanlı tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Aksaray#Rüşvet Soruşturması#Organize Suçlar
Aksarayda rüşvet soruşturması: 9 zanlı tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2026 14:43

Aksaray Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde "rüşvet" iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Haberin Devamı

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görevli şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

"Rüşvet" suçuna karıştığı iddia edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında kurum müdürü, kurum şefi, infaz koruma memurları ve suça iştirak eden kişilerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u "rüşvet" suçundan çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aksaray#Rüşvet Soruşturması#Organize Suçlar

BAKMADAN GEÇME!