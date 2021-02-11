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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)
Haber Giriş: 11.02.2021 - 17:56 | Son Güncelleme:

Aksaray'da, Roma dönemine ait 280 sikke ve 17 obje ele geçirildi

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Aksaray'da, Roma dönemine ait 280 sikke ve 17 obje ele geçirildi
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AKSARAY’da, tarihi eser kaçakçılığına yönelik jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, Roma dönemine ait 280 sikke ile 17 obje ele geçirildi.

Aksarayda, Roma dönemine ait 280 sikke ve 17 obje ele geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, cumartesi günü saat 22.00 sıralarında, Ortaköy ilçesi girişinde operasyon düzenledi. Piyasaya satmak üzere ellerinde tarihi niteliği olduğu değerlendirilen eserler bulunan 3 kişinin otomobili, takibin ardından durduruldu. N.G. (31), Ö.K. (34) ile İ.K. (41) gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada, Roma dönemine ait 280 sikke ile 17 obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ele geçirilen malzemeler ise Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 

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