Aksaray’da, PTT şubesi önünde ve pazarda; maske-mesafe unutuldu

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki semt pazarında hafta sonu kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu yaşanırken, koronavirüse karşı alınması gereken tedbirlere uyulmadı. Alışveriş yapanlar tezgah önlerinde yoğunluk oluşturup sosyal mesafe kuralını ihlal etti. Bazı pazarcıların da maske takmadığı görüldü. Alışveriş yapanlardan bazıları da maskeyi çenelerine indirerek alışverişe devam etti.



PTT şubesi önünde de yoğunluk yaşanırken, sıra bekleyen kalabalık, mesafe ve maske kuralını ihlal etti. Polis de sık sık vatandaşları maske ve mesafe konusunda uyardı.