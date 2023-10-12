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Aksaray'da polisten kaçan şüpheliye esnaftan çelme! O anlar kamerada

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#İstanbul#Aksaray#Pols
Aksarayda polisten kaçan şüpheliye esnaftan çelme O anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2023 10:09

İstanbul'un Fatih ilçesinde polisten kaçan şüpheliye esnaf çelme atarak kaçmasını engelledi, daha sonra da polise teslim etti.

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Olay, Laleli Mesihpaşa Caddesi'nde 8 Ekim Pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi. Polis ekipleri caddede denetim yaparken siyahi bir kişinin kimliğini kontrol etmek istedi. Şüpheli polislerin uyarısının ardından caddede yaya olarak kaçmaya başladı.

Polisler ile şüpheli arasında kovalamaca yaşandı. Çevredeki esnaf bağırmaları ve hareketliliği görünce polislerin bir kişiyi kovaladığını fark etti.

Aksarayda polisten kaçan şüpheliye esnaftan çelme O anlar kamerada

Esnaf kendilerine doğru koşan kişiyi çelme atarak yere düşürdü. Esnaf yerdeki şüpheliyi bir süre darbetti. Kısa süre sonra polis ekiplerinin gelmesiyle şüpheli polislere teslim edildi. Şüpheli ters kelepçe takılarak polis merkezine götürülürken, yaşanan kovalamaca ve şüphelinin çelme atılarak durdurulup polise teslim edildiği anları bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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#İstanbul#Aksaray#Pols

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