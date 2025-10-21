×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Aksaray'da polis cenazesi sırasında konvoydaki araçlara sopa ve taşlarla saldırı: 4 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Aksaray#Cenaze#Konvoy
Aksarayda polis cenazesi sırasında konvoydaki araçlara sopa ve taşlarla saldırı: 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2025 08:52

Aksaray'da bir polisin cenazesinde konvoydaki araçlara yapılan sopa ve taşlarla yapılan saldırıda 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haberin Devamı

Olay, Aksaray-Adana kara yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'de yaşamına son veren polis memuru Ahmet Derin'in cenazesi defnedilmek üzere Aksaray'ın Hamidiye Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi. Defin işlemlerinin ardından yaklaşık 15 araçlık konvoy şehir merkezine dönerken saldırıya uğradı. 4 ayrı araçtan inen saldırganlar, sopa ve taşlarla hem araçlara hem de ölen polis memurunun yakınlarına saldırdı.

Saldırıda şahısların yumruklu saldırı anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken, yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aksarayda polis cenazesi sırasında konvoydaki araçlara sopa ve taşlarla saldırı: 4 yaralı

Haberin Devamı

Saldırı sonrası saldırganlar araçlarına binerek, şehir merkezine doğru kaçtı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, konvoydaki araçların çevresinde yaşanan arbede ve saldırganların vatandaşları darbettiği anlar yer alıyor. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aksaray#Cenaze#Konvoy

BAKMADAN GEÇME!