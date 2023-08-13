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Aksaray’da piknik alanı alev alev yandı

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#Aksaray#Piknik Alanı#Yangın
Aksaray’da piknik alanı alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2023 02:42

Aksaray’da piknik alanında çıkan yangın paniğe neden oldu. Ağaçlarında bulunduğu alanda çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılırken yangın 3 saat süren çalışma sonucu tamamen söndürülebildi.

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Yangın, Kılıçaslan Parkı Kalanlar Mahallesi bölgesindeki ağaçlarında bulunduğu piknik alanında çıktı. Söndürülmeyen mangal ateşinden çıktığı belirlenen yangında rüzgarın etkisiyle ateşli közlerin yayılması ve tutuşması sonucu piknik alanı kısa sürede alevlere teslim oldu. Bölgede piknik yapan vatandaşların fark ettiği yangın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Aksaray’da piknik alanı alev alev yandı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de yangına müdahale etti. Oldukça geni bir bölgeye yayılan alevlere hem araç üzerinden tazyikli suyla hem de yerden hortumla müdahale eden itfaiye ekipleri zorlu bir çalıma ile yangını 3 saatte kontrol altına alabildi. Yangın söndürme çalışmalarına bölgede bulunan vatandaşlarda destekte bulunurken, yangının söndürülmesiyle herkes rahat bir nefes aldı.

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#Aksaray#Piknik Alanı#Yangın

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