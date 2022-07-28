Aksaray'da parkta oturan gençleri darbedip gülerek video çektiler

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Olay, Ereğli Kapı Mahallesi Selçuklu Parkı'nda yaşandı. Parkta gezen bir grup genç, banklarda oturan gençlerin yanına giderek tekme tokat saldırdı. Yaşları 15 ile 18 arasında değişen gençler, bankta oturan ve parkta gezen gençleri darbederken, diğer taraftan da arkadaşlarına o anları telefon kamerasıyla saniye saniye kaydettirdi. Gençler vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören park içerisindeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

O ANLARI GÜLEREK KAYDETTİLER

Telefon kamerasıyla görüntülenen görüntülerde kavganın başlangıcında bankta oturan gencin yanına giden gençler, "Ne yapıyorsun? Kardeş nasılsın?" diyerek darbetmeye başlıyor. İlk yumruk darbelerinden kurtulmaya çalışan banktaki gençler parkın içine kaçmaya başlarken, önünü kesen diğer gençlerle yumruk yumruğa gençleri darbediyor. Cep telefonu ile o anları saniye saniye görüntüleyen diğer genç ise gülerek o anları kaydediyor.