Aksaray’da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Şefik Ö. (34) idaresindeki 34 KT 5447 plakalı otomobil, Otogar Kavşağında Kevser Ç. (28) yönetimindeki 68 KV 545 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 68 plakalı otomobil takla atarak refüje devrilirken, kazada her iki otomobilin sürücüsü yaralandı. Hafif yaralanan sürücüler olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.