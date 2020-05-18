MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAksaray'da otomobil duvara çarptı: Fatma Nur öldü, kuzeni yaralı
GeriGündem Aksaray'da otomobil duvara çarptı: Fatma Nur öldü, kuzeni yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)
Haber Giriş: 18.05.2020 - 15:50,Son Güncelleme:

Aksaray'da otomobil duvara çarptı: Fatma Nur öldü, kuzeni yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aksaray'da otomobil duvara çarptı: Fatma Nur öldü, kuzeni yaralı
Abone Olgoogle-news

AKSARAY'da yol kenarındaki duvara çarpan otomobilin sürücüsü Emrah Akça (28) yaralandı, kuzeni Fatma Nur Hüyük (17) öldü. Kuzeninin otomobilden çıkamadığını fark eden Akça, sinir krizi geçirdi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Hakkı Divanoğlu Mahallesi Sağlık köyü yolunda meydana geldi. Emrah Akça, kontrolünü kaybettiği 68 ABK 032 plakalı otomobiliyle yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Emrah Akça yaralandı, yanındaki kuzeni Fatma Nur Hüyük ise hayatını kaybetti. Araçta sıkışan Hüyük'nin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Sürücü Emrah Akça, kuzeninin öldüğünü fark edince yaralı halde sinir krizi geçirdi. Fatma Nur Hüyük’ün cansız bedeni Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle